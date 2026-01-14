Logo
Svi povrijeđeni i porodice žrtava iz noćnog kluba dobijaju po 10.000 franaka

SRNA

14.01.2026

22:15

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака
Foto: screenshot / x / SuisseAlert

Sve povrijeđene osobe i porodice poginulih u požaru u novogodišnjoj noći u baru u skijalištu Kran-Montana dobiće po 10.000 franaka, saopštile su vlasti švajcarskog kantona Vale.

U saopštenju se navodi da je ovo hitna jednokratna pomoć.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: SAD imaju veoma dobre odnose sa Danskom, ali je Grenland strateški važan za SAD

Na zahtjev pojedinaca i organizacija koje žele da daju donacije, otvoren je poseban račun za prikupljanje sredstava, dodaje se u saopštenju.

Savezna administracija saopštila je da planira osnivanje nezavisne fondacije za upravljanje i distribuciju sredstava.

Pored toga, donesena je odluka o zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava na mjestima otvorenim za javnost.

Вртић дјеца

Svijet

Majka sina odvela u vrtić, policija ga vratila kući

Švajcarske vlasti planiraju da intenziviraju napore za obuku opštinskog obezbjeđenja i razvoj onlajn platforme da bi se poboljšao nadzor nad inspekcijama koje vrše opštine, navodi se u saopštenju.

Švajcarska

noćni klub

