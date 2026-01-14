Svi povrijeđeni i porodice žrtava iz noćnog kluba dobijaju po 10.000 franaka

Izvor:
Sve povrijeđene osobe i porodice poginulih u požaru u novogodišnjoj noći u baru u skijalištu Kran-Montana dobiće po 10.000 franaka, saopštile su vlasti švajcarskog kantona Vale.
U saopštenju se navodi da je ovo hitna jednokratna pomoć.
Na zahtjev pojedinaca i organizacija koje žele da daju donacije, otvoren je poseban račun za prikupljanje sredstava, dodaje se u saopštenju.
Savezna administracija saopštila je da planira osnivanje nezavisne fondacije za upravljanje i distribuciju sredstava.
Pored toga, donesena je odluka o zabrani upotrebe pirotehničkih sredstava na mjestima otvorenim za javnost.
Švajcarske vlasti planiraju da intenziviraju napore za obuku opštinskog obezbjeđenja i razvoj onlajn platforme da bi se poboljšao nadzor nad inspekcijama koje vrše opštine, navodi se u saopštenju.
