Denver može i bez Jokića, Dalasu presudile povrede

Dalas Maveriksi su u noći između srijede i četvrtka poraženi od Denver Nagetsa rezultatom 118:109, a meč je obilježila povreda mladog košarkaša Kupera Flaga, prvog pika na NBA draftu, koji nije izašao na teren u drugom poluvremenu zbog uganuća lijevog zgloba.

Flag je povrijedio zglob u završnici druge četvrtine, tačnije 6:01 minut prije kraja poluvremena, kada je napravio prekršaj nad Pejtonom Votsonom. Tom prilikom je nagazio na protivničku nogu i nezgodno izvrnuo zglob pri padu na parket. Iako je uz šepanje napustio teren i otišao u svlačionicu, vratio se i odigrao posljednja 2:35 minuta prvog dijela utakmice.

Ipak, devetnaestogodišnji košarkaš se nije pojavio na terenu na početku drugog poluvremena, nakon čega je zvanično saopšteno da je završio meč.

Zanimljivo je da je Flag povrijedio isti zglob i dva dana ranije, tokom utakmice protiv Bruklina, kada je nakratko napustio igru kako bi mu zglob bio bandažiran. Potom se vratio na parket i predvodio Dalas do pobjede 113:105 sa čak 27 poena.

– Nagazio je nečiju nogu. I na prošloj utakmici je izvrnuo zglob. Odlučili smo da ga ne uvodimo u igru u drugom poluvremenu – rekao je trener Dalasa Džejson Kid.

Kid je dodao da u tom trenutku nije znao da li će Flag nastupiti na drugom meču „bek-tu-bek“ serije protiv Jute, kao ni da li će igrati centar Danijel Gaford, koji je takođe isključen iz igre u drugom poluvremenu zbog uganuća desnog zgloba, problema koji ga muči većinu sezone.

Za Flaga je ovo bio 40. meč u NBA ligi, što je tri utakmice više nego u njegovoj jedinoj sezoni na Univerzitetu Djuk, gdje je predvodio Blu Devilse do Fajnal-fora i bio proglašen za najboljeg igrača godine po izboru agencije Associated Press.

Ruki Dalasa je do sada propustio samo jednu utakmicu u prvih 41, i to u novembru zbog bolesti. Kao jedan od glavnih kandidata za nagradu Ruki godine, Flag u prosjeku bilježi 18,8 poena i 6,3 skoka po utakmici.

Problemi sa povredama dodatno opterećuju Maverikse. Prije izlaska Gaforda, tim je već bio bez dvojice najvažnijih igrača u reketu – Entonija Dejvisa, desetostrukog Ol-stara, i mladog centra Dereka Lajvlija II. Dejvis će, prema procjenama, pauzirati oko šest sedmica zbog oštećenja ligamenata na lijevoj šaci, dok je za Lajvlija sezona završena nakon operacije stopala.

– Ovo je težak period za nas. Imali smo mnogo povreda. Praktično smo povrijeđeni od prvog dana trening kampa. To je postala naša realnost. Karakter ekipe se vidi u teškim trenucima kada smo u minusu, ali nastavljamo da se borimo – poručio je Džejson Kid.