Počinje isplata u Srpskoj: Spremna 52 miliona

Korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja u Republici Srpskoj danas će biti isplaćene mjesečne naknade u ukupnom iznosu od 52.000.000 KM.

Isplatom će biti obuhvaćene i višečlane porodice koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, saopštilo je Ministarstvo finansija Srpske.

Iz Ministarstva su naveli da će na račune opština i gradova isplatiti sredstva namijenjena za isplatu decembarske naknade za tuđu njegu i pomoć.