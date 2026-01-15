Logo
Large banner

Počinje isplata u Srpskoj: Spremna 52 miliona

15.01.2026

07:35

Komentari:

0
Почиње исплата у Српској: Спремна 52 милиона
Foto: ATV

Korisnicima iz oblasti boračko-invalidske zaštite i socijalnih davanja u Republici Srpskoj danas će biti isplaćene mjesečne naknade u ukupnom iznosu od 52.000.000 KM.

Isplatom će biti obuhvaćene i višečlane porodice koje su pravo na mjesečnu naknadu stekle na osnovu Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece, saopštilo je Ministarstvo finansija Srpske.

Iz Ministarstva su naveli da će na račune opština i gradova isplatiti sredstva namijenjena za isplatu decembarske naknade za tuđu njegu i pomoć.

Podijeli:

Tagovi:

Ministarstvo finansija RS

novac

invalidnine

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Играчи Реал Мадрида реагују након што је Албасете постигао свој други гол током утакмице осмине финала Купа краља између Албасетеа и Реал Мадрида, у Албасетеу, Шпанија, у сриједу, 14. јануара 2026.

Fudbal

Teška blamaža Real Madrida: Iz Kupa kralja ih izbacio drugoligaš Albasete

2 h

0
Срби сазнали прве ривале на Аустралијан опену: Ђоковић на Шпанца у првом колу

Tenis

Srbi saznali prve rivale na Australijan openu: Đoković na Španca u prvom kolu

2 h

0
Шта урадити са старом иконом уколико неко купи нову? Једна ствар се никако не смије

Društvo

Šta uraditi sa starom ikonom ukoliko neko kupi novu? Jedna stvar se nikako ne smije

3 h

0
"Због тебе сам испала будала пред камерама" Мина кости бијесна на Каспера

Scena

"Zbog tebe sam ispala budala pred kamerama" Mina kosti bijesna na Kaspera

3 h

0

Više iz rubrike

Шта урадити са старом иконом уколико неко купи нову? Једна ствар се никако не смије

Društvo

Šta uraditi sa starom ikonom ukoliko neko kupi novu? Jedna stvar se nikako ne smije

3 h

0
Празник који шаље велику опомену: Ако изговорите ово, цијела година ће бити лоша

Društvo

Praznik koji šalje veliku opomenu: Ako izgovorite ovo, cijela godina će biti loša

12 h

0
Нови случај насиља над животињама: На градском гробљу у Сарајеву упуцан пас

Društvo

Novi slučaj nasilja nad životinjama: Na gradskom groblju u Sarajevu upucan pas

13 h

0
Молебан, ватромет, концерти: Весело на дочеку Православне Нове године

Društvo

Moleban, vatromet, koncerti: Veselo na dočeku Pravoslavne Nove godine

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

10

03

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

09

59

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

09

58

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

09

55

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner