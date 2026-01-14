Moleban, vatromet, koncerti: Veselo na dočeku Pravoslavne Nove godine

Vatromet tik pred ponoć, a onda moleban u hramu Presvete Trojice. Zajedničkom molitvom pravoslavci u Tesliću zakoračili su u Novu godinu po Julijanskom kalendaru. A proslavu su započeli i nekoliko sati ranije. Veselo je bilo na Trgu srpskih boraca uz nastup pjevača Baneta Mojićevića.

"Ambijent je super, na trgu je baš lijepo. Djeca se lijepo provode, baš super, odlično. Kakve su želje za Novu godinu? Zdravlja, sreće, ljubavi i da ne bude rata","Došla sam sa svojim najmilijima i prelijepo mi je večeras", "Želio bih da smo svi živi i zdravi", "U Novoj godini poželjeti svima sve najbolje. Da se sve želje ostvare. Na trgu je super. Dobra atmosfera, nije hladno? Nije, nije hladno", rekli su okupljeni građani.

Odlična atmosfera vladala je i u dobojskom parku Narodnih heroja. Dobojlije, ali i gosti iz susjednih opština i gradova, uživali su u nastupu pjevačice Stanojke Mitrović – Ćane.

"Dobra atmosfera, nije hladno, puno naroda ima i stvarno je lijepo","Značajna kao i svakom Srbinu ova no Tu smo pretežno u gradu u parku dočekujemo. Samo da bude zdravlja i mira to je najbitnije", "Da bude bolja nego prošla, da bude zdravija nego prošla, da nam donese malo više para nego prošla","Da mi se sin oženi, to su mi planovi. Ništa drugo i da budemo živi i zdravi svi", poručile su Dobojlije.

Danas je prvi dan Pravoslavne nove godine. I ovim danom počinju svi ostali dani u godini. Zato je pravi trenutak da se u duši saberu misli, osjećanja i razmišljanja. I da se upravo sa tim dobrim hrišćanskih mislima, pravoslavci vode tokom cijele naredne godine, poruka je iz Dervente.

"Vrijeme blagodarnosti Bogu za proteklu godinu i isto tako uznosimo svoje molitve za narednu predstojeću godinu. Nova godina za nas pravoslavne ima dubok smisao, zato što smjenjuju se razni aspekti, duhovni, kulturološki i istorijski", rekao je protojerej-stavrofor Dalibor Đekić.

A na Trgu pravoslavlja u Derventi vjernici su, prije molebana u ponoć, uživali u nastupu pjevačice Slađe Alegro. Tradicionalno, novogodišnji koncert okupio je veliki broj Dervenćana. A dobre atmosfere nije manjkalo ni u susjednom Brodu gdje se slavilo uz koncert Ane Kokić.