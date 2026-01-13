Kada bi Mađarska trošila novac na Ukrajinu, ne bi joj ostalo novca za razvoj sopstvene zemlje, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

„Nivo ekonomskog razvoja u istočnoj Mađarskoj dostigao je nivo zapadnog dijela zemlje. Želio bih da istaknem da, da smo u posljednjih godinu-dvije potrošili novac mađarskog naroda na razvoj Ukrajine i/ili finansiranje rata, razvoj istočnog dijela zemlje bio bi nemoguć“, rekao je Sijarto na ceremoniji otvaranja industrijskog parka u istočnomađarskom gradu Njiređhazi.

Prema njegovim riječima, zadatak otklanjanja razlike u ekonomskom razvoju između zapadnih i istočnih regiona Mađarske uspešno je obavljen, uprkos sankcijama, jer se mađarska vlada nije pridržavala strategije Brisela i militarizovala ekonomiju.

Mađarski premijer Viktor Orban ranije je izjavio da novac Mađara treba da ide na razvoj zemlje, a ne u pozlaćena kupatila ukrajinskih oligarha.

(sputnik srbija)