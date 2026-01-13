Logo
Sijarto: Da je Mađarska trošila novac na Ukrajinu, ne bi joj ostalo za razvoj zemlje

Sputnik Srbija

13.01.2026

14:58

Сијарто: Да је Мађарска трошила новац на Украјину, не би јој остало за развој земље
Kada bi Mađarska trošila novac na Ukrajinu, ne bi joj ostalo novca za razvoj sopstvene zemlje, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

„Nivo ekonomskog razvoja u istočnoj Mađarskoj dostigao je nivo zapadnog dijela zemlje. Želio bih da istaknem da, da smo u posljednjih godinu-dvije potrošili novac mađarskog naroda na razvoj Ukrajine i/ili finansiranje rata, razvoj istočnog dijela zemlje bio bi nemoguć“, rekao je Sijarto na ceremoniji otvaranja industrijskog parka u istočnomađarskom gradu Njiređhazi.

Prema njegovim riječima, zadatak otklanjanja razlike u ekonomskom razvoju između zapadnih i istočnih regiona Mađarske uspešno je obavljen, uprkos sankcijama, jer se mađarska vlada nije pridržavala strategije Brisela i militarizovala ekonomiju.

Mađarski premijer Viktor Orban ranije je izjavio da novac Mađara treba da ide na razvoj zemlje, a ne u pozlaćena kupatila ukrajinskih oligarha.

