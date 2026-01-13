Izvor:
Sputnik Srbija
13.01.2026
14:58
Komentari:0
Kada bi Mađarska trošila novac na Ukrajinu, ne bi joj ostalo novca za razvoj sopstvene zemlje, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
„Nivo ekonomskog razvoja u istočnoj Mađarskoj dostigao je nivo zapadnog dijela zemlje. Želio bih da istaknem da, da smo u posljednjih godinu-dvije potrošili novac mađarskog naroda na razvoj Ukrajine i/ili finansiranje rata, razvoj istočnog dijela zemlje bio bi nemoguć“, rekao je Sijarto na ceremoniji otvaranja industrijskog parka u istočnomađarskom gradu Njiređhazi.
Prema njegovim riječima, zadatak otklanjanja razlike u ekonomskom razvoju između zapadnih i istočnih regiona Mađarske uspešno je obavljen, uprkos sankcijama, jer se mađarska vlada nije pridržavala strategije Brisela i militarizovala ekonomiju.
Mađarski premijer Viktor Orban ranije je izjavio da novac Mađara treba da ide na razvoj zemlje, a ne u pozlaćena kupatila ukrajinskih oligarha.
Svijet
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu