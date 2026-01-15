Logo
Large banner

FSB: Protjeran britanski špijun

15.01.2026

09:33

Komentari:

0
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Vlasti Rusije protjerale su neregistrovanog diplomatu koji je radio u Ambasadi Velike Britanije u Moskvi, nakon što ga je ruska Federalna služba bezbjednosti označila kao špijuna.

U saopštenju FSB-a navedeno je da je špijun identifikovan zahvaljujući radu ruskih obavještajaca.

Prema navodima FSB-a, radi se o Dejvisu Garetu Samjuelu, agentu jedne od britanskih specijalnih službi.

U saopštenju se ističe da je Samjuel /45/ poslat u Rusiju kao zamjenik sekretara administrativnog i ekonomskog odjeljenja Ambasade.

Podijeli:

Tagovi:

špijun

Moskva

Velika Britanija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Два милиона Украјинаца на потјерници због избјегавања мобилизације

Svijet

Dva miliona Ukrajinaca na potjernici zbog izbjegavanja mobilizacije

54 min

0
Орбан: У Бриселу остају посвећени путу рата

Svijet

Orban: U Briselu ostaju posvećeni putu rata

1 h

1
Дјевојчица (4) умрла од грипа који је захватио породицу током празника, родитељи очајни: "Зашто она?!

Svijet

Djevojčica (4) umrla od gripa koji je zahvatio porodicu tokom praznika, roditelji očajni: "Zašto ona?!

2 h

0
Расту цијене некретнина, прате их и кирије

Svijet

Rastu cijene nekretnina, prate ih i kirije

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

10

03

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

09

59

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

09

58

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

09

55

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner