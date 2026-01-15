FSB: Protjeran britanski špijun

Vlasti Rusije protjerale su neregistrovanog diplomatu koji je radio u Ambasadi Velike Britanije u Moskvi, nakon što ga je ruska Federalna služba bezbjednosti označila kao špijuna.

U saopštenju FSB-a navedeno je da je špijun identifikovan zahvaljujući radu ruskih obavještajaca.

Prema navodima FSB-a, radi se o Dejvisu Garetu Samjuelu, agentu jedne od britanskih specijalnih službi.

U saopštenju se ističe da je Samjuel /45/ poslat u Rusiju kao zamjenik sekretara administrativnog i ekonomskog odjeljenja Ambasade.