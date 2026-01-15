Umrla tajna kćerka Fredija Merkjurija: Prošlog ljeta se tek saznalo da Bibi postoji

Tužnu vijest saopštila je njena porodica.

Kako navodi Dejli Mejl, Fredi je svoju tajnu kćerku zvao Bibi. Njeno postojanje javnosti je otkriveno tek prošlog ljeta, u knjizi autorke Lesli En Džouns, pod nazivom "S ljubavlju, Fredi".

Bibi je preminula od kancera kičme. Njen udovac Tomas kontaktirao je "Dejli mejl" kako bi rekao da je preminula "mirno, nakon duge borbe sa hordomom, rijetkim rakom kičme, ostavljajući za sobom dva sina uzrasta devet i sedam godina".

Scena Isplivali novi detalji o tajnoj kćerki Fredija Merkjurija

- B je sada sa svojim voljenim ocem u svijetu misli. Njen pepeo je razvejan po vetru preko Alpa - kazao je Tomas.

Lesli je otkrila i da je Fredi svoju Bibi nazivao i svojim "blagom" i "žabicom". Pjesme grupe "Kvin" - Bijou" i "Don't Try So Hard" posvećene su njoj.

U pomenutoj knjizi navedeno je kako je Fredi imao dijete sa udatom prijateljicom i kako je postojanje djeteta držao u strogoj tajnosti.

Bibi je gledala očeve koncerte i pratila je njegove turneje sa grupom "Kvin" na globusu koji joj je on poklonio, navedeno je u knjizi.

(Telegraf)