Krivične prijave zbog napada na Anu Bekutu

15.01.2026
08:40
Komentari:0
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podnijeli su krivične prijave protiv G. M. (42), T. B. (36), D. I. (19), M. R. (34), S. M. (54) i D. T. (54) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.
umnja se da su oni ledenicama gađali estradnu umjetnicu Anu Bekutu i članove orkestra tokom koncerta povodom dočeka Pravoslavne Nove godine na Gradskom trgu u Čačku.
G. M., T. B., D. I. i M. R. su uz izveštaj o policijskom hapšenju, privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Čačku, dok su S. M. i D. T. po pozivu pristupili u prostorije tužilaštva, radi saslušanja.
Srbija
Gađali Anu Bekutu grudvama: Policija hitno reagovala, više uhapšenih
Protiv svih osumnjičenih podnijete su krivične prijave u redovnom postupku.
Takođe, policija će protiv A. T. (66), B. M. (41), D. M. (38), V. J. (22) i D. S. (44) iz Čačka podnijeti prekršajne prijave za nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru, prenosi Blic.
Scena
21 h0
Scena
22 h0
Srbija
1 d2
Scena
3 mj0
Scena
1 h0
Scena
2 h0
Scena
3 h0
Scena
12 h0
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
03
09
59
09
58
09
55
Trenutno na programu