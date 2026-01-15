Logo
Krivične prijave zbog napada na Anu Bekutu

15.01.2026

08:40

Кривичне пријаве због напада на Ану Бекуту
Foto: Printscreen / X

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podnijeli su krivične prijave protiv G. M. (42), T. B. (36), D. I. (19), M. R. (34), S. M. (54) i D. T. (54) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično d‌jelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

umnja se da su oni ledenicama gađali estradnu umjetnicu Anu Bekutu i članove orkestra tokom koncerta povodom dočeka Pravoslavne Nove godine na Gradskom trgu u Čačku.

G. M., T. B., D. I. i M. R. su uz izveštaj o policijskom hapšenju, privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Čačku, dok su S. M. i D. T. po pozivu pristupili u prostorije tužilaštva, radi saslušanja.

Ана Бекута концерт

Srbija

Gađali Anu Bekutu grudvama: Policija hitno reagovala, više uhapšenih

Protiv svih osumnjičenih podnijete su krivične prijave u redovnom postupku.

Takođe, policija će protiv A. T. (66), B. M. (41), D. M. (38), V. J. (22) i D. S. (44) iz Čačka podnijeti prekršajne prijave za nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru, prenosi Blic.

Ana Bekuta

napad

krivične prijave

