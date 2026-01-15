Logo
Large banner

Miljana Kulić diskvalifikovana iz Elite, tuži je Pink

Izvor:

Pink

15.01.2026

07:37

Komentari:

0
Миљана Кулић дисквалификована из Елите, тужи је Пинк
Foto: Printscreen/Youtube

Veliki šef poslao je hitno pismo na adrese Bijele kuće, a ovonedjeljni vođa Jovana Mitić je pročitala takmičarima.

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz rijalitija i mora da plati kaznu 50.000 evra.

- Draga Elito, obavještavamo vas da je Miljana Kulić diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim - pisalo je u pismu.

Podijeli:

Tagovi:

Miljana Kulić

elita

scena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Због тебе сам испала будала пред камерама" Мина кости бијесна на Каспера

Scena

"Zbog tebe sam ispala budala pred kamerama" Mina kosti bijesna na Kaspera

3 h

0
Карлеуша се огласила поводом напада на Ану Бекуту

Scena

Karleuša se oglasila povodom napada na Anu Bekutu

22 h

0
Комшије пријете полицијом Мини и Касперу, открили све јавно

Scena

Komšije prijete policijom Mini i Kasperu, otkrili sve javno

1 d

0
Дара Бубама у лошем стању, отказала наступ

Scena

Dara Bubama u lošem stanju, otkazala nastup

1 d

0

Više iz rubrike

"Због тебе сам испала будала пред камерама" Мина кости бијесна на Каспера

Scena

"Zbog tebe sam ispala budala pred kamerama" Mina kosti bijesna na Kaspera

3 h

0
Даниац Ристовски бивша супруга Лазара Ристовског

Scena

Danica Ristovski pobjesnila zbog pitanja o razvodu

12 h

0
Пјевачица Снежана Ђуришић

Scena

Snežana Đurišić se oglasila nakon podnošenja krivične prijave zbog njenog nastupa u Zagrebu

17 h

0
Да ли да бринемо да ћемо остати без главе? Огласио се Ђорђе Давид након концерта Ане Бекуте

Scena

Da li da brinemo da ćemo ostati bez glave? Oglasio se Đorđe David nakon koncerta Ane Bekute

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Slovenija uvela revoluciju u radu: Šta znači model “80-90-100”

10

03

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

09

59

Težak sudar autobusa "Lasta" i pežoa: Poginuo vozač, sedmoro povrijeđenih

09

58

Tuga: Iznenada umro Ante Grgurević (51)

09

55

Razmatra se onlajn nastava? Oglasio se ministar prosvjete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner