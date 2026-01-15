Miljana Kulić diskvalifikovana iz Elite, tuži je Pink

Veliki šef poslao je hitno pismo na adrese Bijele kuće, a ovonedjeljni vođa Jovana Mitić je pročitala takmičarima.

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz rijalitija i mora da plati kaznu 50.000 evra.

- Draga Elito, obavještavamo vas da je Miljana Kulić diskvalifikovana. Ona će snositi kaznu od 50.000 evra, a TV Pink će je tužiti u skladu sa tim - pisalo je u pismu.