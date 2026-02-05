Četvoro Banjalučana uhapšeno zbog droge

Lice Ž.S. iz Banjaluke lišeno je slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo ''Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga''. Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršen je pretres u Banjaluci kojom prilikom je pronađena i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu ''marihuanu'', digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela, kažu u PU Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivinom djelu protiv navedenog lica.

Lica D.R. i S.K. oba iz Banjaluke lišena su slobode, zbog počinjenih prekršaja iz člana 4. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga. Kod navedenih lica pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“. O navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje.

Takođe, kod lica D.Z. iz Banjaluke, učesnika saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom koja se dogodila u Banjaluci pronađena je i oduzeta određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“. Navedeno lice je odbilo da se podvrgne ispitivanju na prisustvo opojnih droga i alkohola u organizmu, te će biti sankcionisano zbog počinjenih prekršaja.