Uhapšen muškarac osumnjičen da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Izvor:

Telegraf

05.02.2026

06:59

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу
Foto: TANJUG/ MARIJA ĐORĐEVIĆ

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su sinoć muškarca osumnjičenog za bacanje bombe na kuću pjevača Zdravka Čolića!

Tanjug navodi da je u pitanju je M.S. (32) kome je određeno zadržavanje po nalogu Visokog javnog tužilaštva u Beogradu. Policija prema nezvaničnim informacijama traga za još jednim osumnjičenim.

Емануел Макрон 06092025

Svijet

Makron o promeni u odnosima između Evrope i Rusije: "To mora da bude pripremljeno.."

Snažna eksplozija, podsjetimo, uznemirila je u utorak tokom noći stanovnike Dedinja kad je napadač bacio eksplozivnu napravu na vilu proslavljenog pjevača. Geleri su oštetili fasadu i parkirana vozila. Komšije su rekle da je prasak bio toliko jak da su se aktivirali alarmni sistemi na vozilima u cijelom naselju dok su dijelovi naprave letjeli desetinama metara unaokolo.

U kući se navodno nalazila Čolićeva mlađa ćerka dok je pjevač bio u Zagrebu.

Kremlj

Svijet

Makronov savjetnik u Moskvi: Dogovor oko sastanka?

Sigurnosne kamere na vili na Dedinju, kako se saznaje, zabilježile su trenutak kada su dvojica NN muškaraca tačno u 5 sati ujutru bacila ručnu bombu na dom pjevača.

Tagovi:

