Uhapšen muškarac osumnjičen da je bacio bombu na kuću Zdravka Čolića

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su sinoć muškarca osumnjičenog za bacanje bombe na kuću pjevača Zdravka Čolića!

Tanjug navodi da je u pitanju je M.S. (32) kome je određeno zadržavanje po nalogu Visokog javnog tužilaštva u Beogradu. Policija prema nezvaničnim informacijama traga za još jednim osumnjičenim.

Snažna eksplozija, podsjetimo, uznemirila je u utorak tokom noći stanovnike Dedinja kad je napadač bacio eksplozivnu napravu na vilu proslavljenog pjevača. Geleri su oštetili fasadu i parkirana vozila. Komšije su rekle da je prasak bio toliko jak da su se aktivirali alarmni sistemi na vozilima u cijelom naselju dok su dijelovi naprave letjeli desetinama metara unaokolo.

U kući se navodno nalazila Čolićeva mlađa ćerka dok je pjevač bio u Zagrebu.

Sigurnosne kamere na vili na Dedinju, kako se saznaje, zabilježile su trenutak kada su dvojica NN muškaraca tačno u 5 sati ujutru bacila ručnu bombu na dom pjevača.