Policija u Bijeljini pronašla drogu, vlasnik tvrdi da ima dozvolu za uzgoj

Bijeljinska policija otkrila je veću količinu konoplje, ali im je tokom pretresa pristupio S.L. i predočio im Rješenje kojim mu se odobrava uzgoj indijske konoplje iz aprila 2022. godine.

"Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina izvršili su juče pretres jedne lokacije na području Bijeljine i tom prilikom su pronašli pronašli veću količinu biljne materije, a tom prilikom pronađeno je više radnih mašina i drugih predmeta za koja postoji sumnja da potiču iz izvršenja krivičnog djela", saopšteno je iz policije.

Ostali sportovi Profesor fizičkog predstavlja Srbiju na ZOI: Bio šampion države u atletici, sad je red na skijanje

Tokom pretresa u mjestu Brodac, policijskim službenicima je pristupilo lice S.L. iz Bijeljine koje je istima izjavilo da se radi o industrijskoj konoplji koju je on uzgajao na navedenoj lokaciji, te je istima predočio Rješenje kojim mu se odobrava uzgoj indijske konoplje iz aprila 2022. godine.

"Imajući u vidu navedene okolnosti, policijski službenici su o svemu navedenom obavijestili Okružno javno tužilaštvo Bijeljina pod čijim nadzorom su se izvodile operativne mjere i radnje, te je naloženo preduzimanje daljih mjera i radnji u cilju utvrđivanja svih činjenica", saopšteno je iz policije.

Svijet "Rat do posljednjeg Ukrajinca": EU odobrila zajam od 90 milijardi evra za Kijev?

Lice S.L. je izjavilo da su pronađene radne mašine i drvni sortimenti nađeni na navedenoj lokaciji bez pripadajuće dokumentacije takođe njegovo vlasništvo, te da navedenu lokaciju koristi duži niz godina, jer stvarni vlasnik iste nikada nije ušao u njen posjed.

Imajući u vidu navedene predmete koji su pronađeni na lokaciji, policijski službenici su o događaju obavijestili i šumarsku inspekciju koja je izašla na lice mjesta.