Vulić: Posjeta Kongresu - snažan utisak i poruke o odgovornosti i zajedništvu

04.02.2026
18:05
Komentari:0
Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić iskazala je zadovoljstvo posjetom Kapitol hilu gdje je prisustvovala govoru predsjedavajućeg Predstavničkog doma Kongresa SAD-a Majka Džonsona od kojeg su se mogle čuti poruke o odgovornosti i zajedništvu.
"Snažan utisak ostavila je posjeta Kapitol hilu, kao i prilika da vidim i slušam predsjedavajućeg Predstavničkog doma Kongresa SAD-a, Majka Džonsona", rekla je Vulićeva.
Tokom posjete Vašingtonu, Vulićeva se srela i sa ambasadorom Izraela u SAD Jehijelom Lajterom i izrazila veliko zadovoljstvo zbog toga.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h1
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h0
Najnovije
Najčitanije
19
39
19
30
19
20
19
18
19
13
Trenutno na programu