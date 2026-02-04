Vulić: Posjeta Kongresu - snažan utisak i poruke o odgovornosti i zajedništvu

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić iskazala je zadovoljstvo posjetom Kapitol hilu gdje je prisustvovala govoru predsjedavajućeg Predstavničkog doma Kongresa SAD-a Majka Džonsona od kojeg su se mogle čuti poruke o odgovornosti i zajedništvu.

"Snažan utisak ostavila je posjeta Kapitol hilu, kao i prilika da vidim i slušam predsjedavajućeg Predstavničkog doma Kongresa SAD-a, Majka Džonsona", rekla je Vulićeva.

Tokom posjete Vašingtonu, Vulićeva se srela i sa ambasadorom Izraela u SAD Jehijelom Lajterom i izrazila veliko zadovoljstvo zbog toga.