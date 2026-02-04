Logo
Dodik: Samo Britanci mogu biti toliko cinični da podržavaju put drugih ka odredištu koje su oni napustili

04.02.2026

15:39

Komentari:

1
Милорад Додик
Foto: ATV

Samo Britanci mogu biti toliko cinični da podržavaju put drugih ka odredištu koje su oni napustili. Samo oni mogu biti toliko bahati da podržavaju poštovanje dokumenta koji su najviše rušili, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Tako je Karen Pirs danas, krajnje licemjerno, izrazila podršku Velike Britanije putu BiH ka Evropskoj uniji, iz koje je Britanija izašla, i poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je ona lično potpuno obesmislila - naveo je Dodik na Iksu.

Podsjetio je da je upravo je kreator tzv. bonskih ovlaštenja.

- I to ponosno ističe kao svoj uspjeh, dok se sav demokratski nastrojen svijet sablažnjava kolonijalnih pravila koja je nametnula. Kada se Pirs američkom zvaničniku pohvalila svojim nedjelom, on joj je rekao da bi se stidio da je tako nešto učinio i da je dalji razgovor s njom bespredmetan - istakao je Dodik.

Naglasio je da je Pirs zloupotrijebila gostoprimstvo koje joj je ukazala Republika Srpska da vrijeđa našu zdravu pamet i dostojanstvo.

- Sljedeći put ćemo razmisliti kakav će tretman imati - zaključio je Dodik.

