Dodik: Stigao sam

03.02.2026

20:44

Милорад Додик
Stigao sam, objavio je lider SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik je juče otputovao u Sjedinjene Američke Države gdje će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.

U Vašingtonu se nalazi srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja je do sada imala više važnih sastanaka.

Milorad Dodik

Republika Srpska

