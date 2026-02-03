Dodik: Stigao sam

Izvor:
ATV
03.02.2026
20:44
Komentari:1
Stigao sam, objavio je lider SNSD-a Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks.
Dodik je juče otputovao u Sjedinjene Američke Države gdje će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.
U Vašingtonu se nalazi srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja je do sada imala više važnih sastanaka.
Stigao sam.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 3, 2026
