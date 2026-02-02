Dodik poručio iz Pariza: Naši ciljevi su poznati i nema odustajanja

Izvor:
ATV
02.02.2026
21:54
Komentari:24
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i lider SNSD-a Milorad Dodik večeras su u Parizu razgovarali sa šefom Predstavništva Reublike Srpske u Parizu Bojanom Kondić Panić o akutelnim temama i planovima za budućnost.
"Naši ciljevi su poznati i nema odustajanja", napisao je Dodik na Iksu.
Sa našom predstavnicom u Parizu razgovaramo o aktuelnim temama i planovima za budućnost.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 2, 2026
Naši ciljevi su poznati i nema odustajanja! pic.twitter.com/BrBD1fPAPK
