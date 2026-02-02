Logo
Dodik poručio iz Pariza: Naši ciljevi su poznati i nema odustajanja

ATV

02.02.2026

21:54

Милорад Додик,Бојана Кондић Панић и Ана Тришић Бабић
Foto: Društvena mreža X/MiloradDodik

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i lider SNSD-a Milorad Dodik večeras su u Parizu razgovarali sa šefom Predstavništva Reublike Srpske u Parizu Bojanom Kondić Panić o akutelnim temama i planovima za budućnost.

"Naši ciljevi su poznati i nema odustajanja", napisao je Dodik na Iksu.

Milorad Dodik

Republika Srpska

Srbi

