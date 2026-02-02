Sve značajnija pozicija srpske na međunarodnom nivou

Sve je snažnija pozicija Republike Srpske na međunarodnom nivou. Pokazuju to i posjete delegacije Srpske Izraelu, Mađarskoj, ali i one koje tek predstoje, SAD-u i Francuskoj, stav je analitičara.

Način na koji je delegacija Srpske dočekana u Izrael, ali i Mađarskoj dokaz je njenog značaja na svim nivoima.

„Posjeta Francuskoj, ali vjerovatno i još nekim evropskim zemljama govori da Republika Srpska prilično samouvjereno u samostalno nastupa u međunarodnim odnosima i da tu diplomatija takozvana Bosna i Hercegovina ili neki drugi nivoi apsolutno nemaju taj kapacitet i snagu da nadmaše ovo što rade institucije Republike Srpske“, kaže Lučiano Kaluža, stručnjak za međunarodne odnose.

Osim u zemljama sa kojima Republika Srpska tradicionalno njeguje dobre odnose, glas Srpske sve se glasnije čuje i u Americi, što je od velikog značaja.

„Republika Srpska ima jako intenzivnu međunarodnu saradnju. Prepoznata je kao sagovornik i nameće se kao subjekt međunarodnih odnosa, s obzirom na to daje prepoznata kao strana u BiH u onom kapacitetu u kojem ona, u odnosu na Dejton i postoji. Ona koristi sve svoje mogućnosti da se predstavi u smislu onoga šta mi možemo da ponudimo onima sa kojima ostvarujemo saradnju, a s druge strane da ostvarimo i neke nove vidove saradnje sa onima koji imaju želju da ulažu u Republiku Srpsku“, kaže Bojan Šolaja, Centar za međunarodne i bezbjednosne studije.

Sve ove posjete dokaz su i da je Milorad Dodik bez sumnje jedan od vodećih lidera zapadnog Balkana, smatraju analitičari.

"Česti boravci Milorada Dodika u svjetskim prijateljskim zemljama Republike Srpske, od Rusije, Mađarske, sada i Izraela pa do putovanja u Sjedinjene Američke Države, odakle je dobio poziv od nekoliko američkih kongresmena da prisustvuje petog februara molitvenom doručku sa Željkom Cvijanović, koja je već tamo otputovala, samo potvrđuje da je Milorad Dodik bez sumnje jedan od vodećih lidera zapadnog Balkana kada su u pitanju međunarodni kontakti zapadnog Balkana sa prijateljskim državama", rekao je Pero Simić, analitičar.

Pojedini stručnjaci za međunarodne odnose ocijenili su da je Republika Srpska demonstrirala sposobnost da u modernom geopolitičkom okruženju postane važan diplomatski faktor i politički most između Istoka i Zapada. Delegacija Republike Srpske prisustvovaće Molitvenom doručku u Americi, na poziv dva kongresmena.