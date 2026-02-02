Budimir: Naš zadatak da omogućimo da se izbori održe nesmetano

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir najavio je pojačano prisustvo policije na području Policijske uprave Doboj s ciljem prevencije bezbjednosnih incidenata tokom ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske, koji će u nedjelju, 8. februara, biti održani na pojedinim biračkim mjestima u tom gradu i Stanarima.

"Naš zadatak i cilj jeste da omogućimo da se izborni proces izvede nesmetano sa bezbjednosnog aspekta. To ćemo svakako uraditi", rekao je Budimir novinarima u Doboju nakon sastanka sa rukovodstvom dobojske Policijske uprave, kojem je prisustvovao i direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević.

Budimir je naveo da je tokom sastanka upoznat o tome da je Policijska uprava Doboj preduzela sve mjere i radnje.

On je rekao da će policija pojačati prisustvo do dana izbora i neće dozvoliti nikakve bezbjednosne incidente.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske će biti na visini zadatka da, kao i uvijek, obezbijede izborni materijal, urade sve ono što zakon predviđa. To će MUP Republike Srpske završiti na najvišem mogućem nivou", rekao je Budimir.

On je naveo da ne očekuje nikakve posebne izazove tokom ponovljenih izbora kada je riječ o narušavanju javnog reda i mira.

"Očekujemo da to sve bude završeno u političkom fer-pleju", rekao je Budimir i dodao da će policija garantovati bezbjednu atmosferu.

Centralna izborna komisija BiH poništila je 24. decembra prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 izbornih jedinica.

Riječ je o pojedinim biračkim mjestima u Prijedoru, Laktašima, Banjaluci, Doboju, Stanarima, Loparama, Ugljeviku, Osmacima, Zvorniku, Vlasenici, Bratuncu, Nevesinju, Gacku, Rudom, Bileći, Milićima i Brčkom.