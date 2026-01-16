Budimir: U Skelanima počinjen genocid nad Srbima

Područje Srebrenice je veliko stratiše srpskog naroda, a ubistvo 30 odsto stanovništva Skelana u jednom danu je genocid, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

Prema njegovim riječima, ne postoji pravda za nevino stradale Srbe, dok su oni koji su izvršili zločine nad srpskim stanovništvom na području Srebrenice danas nacionalni heroji.

- To su stvari koje pokazuju da BiH ne može da funkcioniše na način gdje dželati i žrtve treba da žive u istoj zajednici - ukazao je Budimir.

Budimir je istakao da je Republika Srpska jedino mjesto gdje Srbi mogu da žive slobodno i koja može da se posmatra kao otadžbina stradalog naroda.

On je napomenuo da su, kada je riječ o Srbima, procesuirani svi oni za koje je postojala i najmanja sumnja da su počinili zločin, od kojih su mnogi nepravedno i danas u kazamatima.

- Sa druge strane, imate čovjeka koji je vodio srebreničku paravojsku koja je počinila ove zločine, Nasera Orića, gdje su samo u jednom danu ubili 69 ljudi ovdje, a ukupno 305. To je 30 odsto stanovništva Skelana i to je genocid - istakao je Budimir.

U Skelanima je danas obilježeno stradanje srpskih civila i vojnika iz ovog i susjednih sela, od kojih su 69 muslimanski ratnici ubili na današnji dan prije 33 godine.