CIK: Pravo posmatranja na ponovljenim izborima imaju samo već akreditovani posmatrači

16.01.2026

11:52

CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Akreditovanje novih posmatrača na ponovnim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske je okončano i više nije moguće izdavati nove akreditacije, ni za političke subjekte, ni za udruženja građana, niti međunarodne organizacije, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Ukoliko posmatrači ne posjeduju važeću akreditaciju iz tog izbornog ciklusa, politički subjekti ili udruženja mogli su da podnesu zahtjev za novu nadležnoj opštinskim ili gradskim izbornim komisijama ili CIK-u, najkasnije tri dana prije dana održavanja ponovljenih izbora.

Posmatrači su dužni da na biračkom mjestu imaju akreditaciju i lični identifikacioni dokument, a ovlašteni član biračkog odbora obavezan je da njihove podatke unese u zapisnik, uključujući vrijeme dolaska i odlaska.

Iz CIK-a su podsjetili da je u skladu sa Izbornim zakonom BiH na jednom biračkom mjestu u isto vrijeme dozvoljeno prisustvo samo jednog posmatrača po akreditovanom subjektu, izuzev međunarodnih posmatrača.

Izborne komisije obavezane su da o ovome posebno upozore članove biračkih odbora, kako bi bilo obezbijeđeno nesmetano posmatranje i zakonito sprovođenje izbora.

Iz CIK-a su podsjetili na to da su 8. januara usvojili instrukciju o postupku sprovođenja ponovnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica.

Time su detaljno uređeni svi aspekti izbornog procesa, od imenovanja i obuke biračkih odbora, do brojanja glasova i potvrđivanja rezultata.

CIK BiH

