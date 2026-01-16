Dodik: Očekuje nas godina napretka, stvaranja i gradnje u Srpskoj

16.01.2026
11:51
Komentari:1
Očekuje nas godina napretka, stvaranja i gradnje u Republici Srpskoj, rekao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a.
- Naše porodice i naše društvo treba da se osjećaju sigurno i izvjesno u budućnosti. Raspolažemo dovoljnim resursima i imamo znanje, imamo hrabrost da Republiku Srpsku očuvamo, sačuvamo i unaprijedimo - napisao je Dodik na IKS-u.
