Logo
Large banner

Dodik: Očekuje nas godina napretka, stvaranja i gradnje u Srpskoj

16.01.2026

11:51

Komentari:

1
Додик: Очекује нас година напретка, стварања и градње у Српској
Foto: ATV

Očekuje nas godina napretka, stvaranja i gradnje u Republici Srpskoj, rekao je Milorad Dodik predsjednik SNSD-a.

- Naše porodice i naše društvo treba da se osjećaju sigurno i izvjesno u budućnosti. Raspolažemo dovoljnim resursima i imamo znanje, imamo hrabrost da Republiku Srpsku očuvamo, sačuvamo i unaprijedimo - napisao je Dodik na IKS-u.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Ђурђевић: Прочитали смо њихов сценарио – Српска ће се одбранити

Republika Srpska

Đurđević: Pročitali smo njihov scenario – Srpska će se odbraniti

51 min

0
Минић са представницима политичких партија

Republika Srpska

Minić sa predstavnicima političkih partija

1 h

0
Ковачевић: Божићни пријем српског члана Предсједништва БиХ потврда угледа Српске у цијелом свијету

Republika Srpska

Kovačević: Božićni prijem srpskog člana Predsjedništva BiH potvrda ugleda Srpske u cijelom svijetu

2 h

1
Цвијановић: Најтоплија захвалност свима који су увеличали Божићни пријем

Republika Srpska

Cvijanović: Najtoplija zahvalnost svima koji su uveličali Božićni prijem

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

11

59

Orban: Klađenje lidera EU na pobjedu Ukrajine nad Rusijom se neće isplatiti

11

55

Uvođenje kvota na izvoz gvožđa i čelika u Srbiju: Spoljnotrgovinska komora traži hitnu reakciju

11

53

Dino Skorup ponovo u dresu FK Borac

11

52

CIK: Pravo posmatranja na ponovljenim izborima imaju samo već akreditovani posmatrači

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner