Minić sa predstavnicima političkih partija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovara u Banjaluci sa predstavnicima političkih partija.

Nakon sastanka sa predstavnicima političkih stranaka, predviđen je sastanak sa socijalnim partnerima.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se danas u Banjaluci sa delegacijom SNSD-a.

Sastanak će početi u 15.30 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Nakon sastanka predviđene su izjave za novinare u 16.00 časova.