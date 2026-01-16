Logo
Minić sa predstavnicima političkih partija

Izvor:

ATV

16.01.2026

11:21

Komentari:

0
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovara u Banjaluci sa predstavnicima političkih partija.

Nakon sastanka sa predstavnicima političkih stranaka, predviđen je sastanak sa socijalnim partnerima.

Nakon sastanka predviđene su izjave za novinare u 16.00 časova.

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
