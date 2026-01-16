Minić sa predstavnicima političkih partija

Izvor:
ATV
16.01.2026
11:21
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovara u Banjaluci sa predstavnicima političkih partija.
Nakon sastanka sa predstavnicima političkih stranaka, predviđen je sastanak sa socijalnim partnerima.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastaće se danas u Banjaluci sa delegacijom SNSD-a.
Sastanak će početi u 15.30 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.
Nakon sastanka predviđene su izjave za novinare u 16.00 časova.
