Logo
Large banner

Kovačević: Božićni prijem srpskog člana Predsjedništva BiH potvrda ugleda Srpske u cijelom svijetu

16.01.2026

09:41

Komentari:

1
Ковачевић: Божићни пријем српског члана Предсједништва БиХ потврда угледа Српске у цијелом свијету
Foto: ATV

Uvijek je čast i zadovoljstvo prisustvovati Božićnom prijemu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

- Činjenica da su prijemu, osim predstavnika vlasti sa svih nivoa u BiH i prijatelja iz Srbije, prisustvovali i ambasadori Rusije, EU, Kine, Velike Britanije i mnogih drugih zemalja, kao i otpravnik poslova u Ambasadi SAD, dovoljno govori o ugledu koji Republika Srpska i njen član u Predsjedništvu BiH trenutno uživaju u cijelom svijetu - objavio je Kovačević na Iksu.

Podijeli:

Tag:

Radovan Kovačević

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Цвијановић: Најтоплија захвалност свима који су увеличали Божићни пријем

Republika Srpska

Cvijanović: Najtoplija zahvalnost svima koji su uveličali Božićni prijem

14 h

0
Тришић Бабић са представницима америчких компанија о сарадњи у области енергетике

Republika Srpska

Trišić Babić sa predstavnicima američkih kompanija o saradnji u oblasti energetike

15 h

1
Минић за АТВ: Даћемо институционални одговор на све што представља пријетњу за Српску

Republika Srpska

Minić za ATV: Daćemo institucionalni odgovor na sve što predstavlja prijetnju za Srpsku

16 h

6
Додик: Опозиција има уграђен чип против Српске

Republika Srpska

Dodik: Opozicija ima ugrađen čip protiv Srpske

16 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

07

Generacija Z sve češće daje otkaz: Evo koliko se prosječno zadrže na jednom radnom mjestu

11

59

Orban: Klađenje lidera EU na pobjedu Ukrajine nad Rusijom se neće isplatiti

11

55

Uvođenje kvota na izvoz gvožđa i čelika u Srbiju: Spoljnotrgovinska komora traži hitnu reakciju

11

53

Dino Skorup ponovo u dresu FK Borac

11

52

CIK: Pravo posmatranja na ponovljenim izborima imaju samo već akreditovani posmatrači

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner