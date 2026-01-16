Kovačević: Božićni prijem srpskog člana Predsjedništva BiH potvrda ugleda Srpske u cijelom svijetu

16.01.2026
09:41
Komentari:1
Uvijek je čast i zadovoljstvo prisustvovati Božićnom prijemu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
- Činjenica da su prijemu, osim predstavnika vlasti sa svih nivoa u BiH i prijatelja iz Srbije, prisustvovali i ambasadori Rusije, EU, Kine, Velike Britanije i mnogih drugih zemalja, kao i otpravnik poslova u Ambasadi SAD, dovoljno govori o ugledu koji Republika Srpska i njen član u Predsjedništvu BiH trenutno uživaju u cijelom svijetu - objavio je Kovačević na Iksu.
