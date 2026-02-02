Kovačević: Dodik uspio na brojnim važnim svjetskim adresama dobiti poštovanje i uvažavanje za Srpsku

Milorad Dodik je uspio na brojnim važnim svjetskim adresama dobiti poštovanje i uvažavanje za Republiku Srpsku, rekao je za RTRS Radovan Kovačević, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i portaprol SNSD-a.

"Ljudi iz SDS-a i opozicije imaju problem sa izvještavanjem RTRS-a i drugih medijskih kuća o aktivnostima Milorada Dodika i prijemu zajedno sa Anom Trišić Babić u drugim državama na najvišem mogućem nivou, i očigledno da to njima smeta kada neko uvažava Republiku Srpsku. Oni žele sve crno iz Srpske, da je to neka "crna rupa". Da je ovo mjesto gdje se živi najgore na svijetu, da ne postoji ništa dobro, ali vama hvala što realno izvještavate i na pravi način prikazujete stanje u Republici Srpskoj", naglašava Kovačević.

Prema njegovim riječima nije sve bajno, ali ima mnogo toga dobroga u Srpskoj.

"Ne znam kome pada napamet da ne bi trebalo da se izvještava to da predstavnike Srpske jedna država poput Izraela, koja je definitivno svjetska sila, primi na najvišem mogućem međudržavnom nivou uz isticanje isključivo zastava Republike Srpske i Izraela. Predstavnike Srpske je primio predsjednik Izraela, premijer, predsjednik Skupštine i ministar inostranih poslova. Ja mislim da je to uspjeh Republike Srpske", dodao je Kovačević.

Kovačević ističe da bez obzira što je opozicija pokušala stvoriti mračnu i depresivnu sliku iz Republike Srpske, u tome nije uspjela.

"Mi smo najvišim zvaničnicima Izraela razgovarali o ekonomiji u Srpskoj. Kada smo govorili na kojem nivou je javni dug Srpske, oni su iskazali ozbiljno poštovanje za tu vrstu podataka i rezultata. Ono što je mnogo bitnije za građane, tamo smo razgovarali o ozbiljnim i konkretnim projektima koji će sigurno donijeti poboljšanju kvaliteta života u Republici Srpskoj i da na tom mjestu imamo prijatelje koji su spremni da pomognu Srpskoj", poručio je Kovačević.

Kovačević poručuje da je u toku diplomatska ofanziva Republike Srpske.

"Činjenica da je Dodik u jednoj sedmici bio sa najvišim državnim rukovodstvom Izraela, potom na najvišem državnom nivou bio je primljen u Mađarskoj kod premijera Viktora Orbana. Već danas je u Srbiji, sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a potom putuje u Vašington na molitveni doručak i to jasno pokazuje da se slika i perspektiva prema Republici Srpskoj mijenja i da je to sigurno zasluga Milorada Dodika", rekao je Kovačević.

Kovačević se dotakao i optužbi opozicije iz Republike Srpske o navodnom izbornom inžinjeringu SNSD-a.

"To ništa ne može da sakrije činjenice, a to je da ljudi iz opozicije imaju svoje ljude u CIK-u BiH koji su sluge Sarajeva i kao takvi pokušavaju da od Srpske prave "crno mjesto". Sarajevu odgovora da Srpska bude žarište krize, a ne ono što smo mi uspjevali decenijama da bude, najstabilnija tačka u regionu. Mi ćemo i to da pobijedimo, i pobijedićemo ih zajedno. I njihovog šefa Kristijana Šmita i Sarajevo, kao i njihove poslušnike iz Republike Srpske" poručio je Kovačević.

Kovačević naglašava da oni od prvog dana žele da targetiraju Srpsku kao mjesto gdje ne postoji demokratija, gdje je sve prljavo i sumnjivo, i da to znači da je opozicija uveliko u kampanji.

"Vidimo da redovno održavaju pres konferencije, i da su poslije prve sjednice stranke koju je vodio Branko Blanuša, čak razmišljali da ne učestvuju na izborima. Oni su spremni na sve. Oni su spremni na to i da Sinišu Karana skinu sa izbornog glasačkog listića, jer je to jedini način da pobjede. Mi želimo volju narodu, oni žele volju Sarajevu i zato se na ovakav način i ponašaju. Oni mogu da pobjede jedini ako SNSD ne učestvuje na izborima i to je ono čemu su se oni nadali, pa kada to nisu dobili sada pokušavaju na druge načine. Traže bilo koji razlog da skinu našeg kandidata sa listića i da ga diskvalifikuju da bi onda oni bili pobjednici igre u kojoj bi učestvovali sami. Ali nećemo im to mi dozvoliti, neće im to dozvoliti narod Republike Srpske. Zato će narod ponovo izabrati Sinišu Karana. Volja naroda je jača od svega, pa i od svih poslušnika koji rade protiv njenih interesa. Pobjediće Republika Srpska", zaključio je Radovan Kovačević.

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga pozvao je birače u lokalnim zajednicama Srpske gdje će biti održani ponovljeni predsjednički izbori da u nedjelju, 8. februara, izađu na birališta i glasaju za kandidata ove partije Branka Blanušu.

Bodiroga je apelovao na sve članove biračkih odbora ili posmatrače da rade po zakonu, u suprotnom, kako kaže, imaće svi "krivične prijave za manipulacije".