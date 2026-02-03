Blagojević: Podrška generalu Flinu,razmotriti Dejtonski sporazum i omogućiti da Srpska sama određuje budućnost

Pružam punu podršku preporuci koju je nedavno dao penzionisani američki general Majkl Flin, predlažući da se razmotri Dejtonski sporazum i osnova NATO povelje, rekao je za RTRS jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika, bivši guverner Rod Blagojević.

Blagojević je podsjetio da general Flin tvrdi da su danas okolnosti u Evropi mnogo drugačije u odnosu na devedesete godine, kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum i da su posljedice onoga što se desilo u međuvremenu Srbe i Republiku Srpsku stavile u neizdrživ položaj.

"Opasnost sa kojom se suočavaju iz političkog Sarajeva oduzima im pravo na autonomiju i pravo srpskog naroda na samoopredjeljenje, samoupravu i pravo na srpsku pravoslavnu vjeru", izjavio je Blagojević.

Istakao je da je zahvalan generalu Flinu na podršci.

"Zahvalan sam na njegovom znanju, stručnosti i uticaju koji ima ovdje u Americi, posebno sa Trampovom administracijom, kao i činjenici da nam se pridružio u podršci da pokušamo učiniti da Republika Srpska postane mjesto koje ne samo da je autonomno, nego i štiti pravo srpskog naroda da bira svoje lidere na slobodnim i poštenim izborima, da poštuju svog Boga, srpsku pravoslavnu vjeru i sami odrede svoju budućnost, a ne da im se nameću stvari od političkog Sarajeva. Zato, hvala generalu Flinu. Neka vas Bog sve blagoslovi! Samo sloga Srbina spasava!", rekao je Blagojević.

(rtrs)