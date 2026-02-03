Logo
Large banner

Blagojević: Podrška generalu Flinu,razmotriti Dejtonski sporazum i omogućiti da Srpska sama određuje budućnost

Izvor:

RTRS

03.02.2026

20:08

Komentari:

10
Род Благојевић
Foto: ATV

Pružam punu podršku preporuci koju je nedavno dao penzionisani američki general Majkl Flin, predlažući da se razmotri Dejtonski sporazum i osnova NATO povelje, rekao je za RTRS jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika, bivši guverner Rod Blagojević.

Blagojević je podsjetio da general Flin tvrdi da su danas okolnosti u Evropi mnogo drugačije u odnosu na devedesete godine, kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum i da su posljedice onoga što se desilo u međuvremenu Srbe i Republiku Srpsku stavile u neizdrživ položaj.

"Opasnost sa kojom se suočavaju iz političkog Sarajeva oduzima im pravo na autonomiju i pravo srpskog naroda na samoopredjeljenje, samoupravu i pravo na srpsku pravoslavnu vjeru", izjavio je Blagojević.

Род Благојевић

BiH

Blagojević: Uskoro bi mogle da budu otkrivene veze i pokrenute istrage o uticaju "Muslimanske braće" u BiH

Istakao je da je zahvalan generalu Flinu na podršci.

"Zahvalan sam na njegovom znanju, stručnosti i uticaju koji ima ovdje u Americi, posebno sa Trampovom administracijom, kao i činjenici da nam se pridružio u podršci da pokušamo učiniti da Republika Srpska postane mjesto koje ne samo da je autonomno, nego i štiti pravo srpskog naroda da bira svoje lidere na slobodnim i poštenim izborima, da poštuju svog Boga, srpsku pravoslavnu vjeru i sami odrede svoju budućnost, a ne da im se nameću stvari od političkog Sarajeva. Zato, hvala generalu Flinu. Neka vas Bog sve blagoslovi! Samo sloga Srbina spasava!", rekao je Blagojević.

(rtrs)

Podijeli:

Tagovi:

Republika Srpska

Rod Blagojević

Komentari (10)
Large banner

Pročitajte više

Роду Благојевићу уручене гусле

Društvo

Rodu Blagojeviću uručene gusle

2 sedm

2
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

3 sedm

0
Род Благојевић није заборавио своје огњиште: Запјевао "Тамо далеко"

Republika Srpska

Rod Blagojević nije zaboravio svoje ognjište: Zapjevao "Tamo daleko"

3 sedm

4
Род Благојевић присуствује литургији у Храму Христа Спаситеља

Republika Srpska

Rod Blagojević prisustvuje liturgiji u Hramu Hrista Spasitelja

3 sedm

0

Više iz rubrike

Жељка и Тени

Republika Srpska

Cvijanović sa Teni o aktuelnim političkim prilikama u BiH i regionu

4 h

0
Жељка у Венецуели

Republika Srpska

Cvijanović sa uticajnom političarkom iz Venecuele

4 h

0
Црква

Republika Srpska

Tišina koja otima - priča o zemlji koju niko ne brani

4 h

0
Дипломатски успјех делегације Српске у САД-у

Republika Srpska

Diplomatski uspjeh delegacije Srpske u SAD-u

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Pogledajte kako je Partizan izgubio u posljednjoj sekundi

22

53

Pazurević za ATV: Mislim da ljudi u Savjetu ministara nemaju blage veze kakve su nama posljedice nanesene

22

48

Godišnjica pucnjave u Švedskoj: Adnan iz BiH kćerku nazvao po ženi koja ga je spasila

22

40

Nastavak projekta turističkih vaučera u Republici Srpskoj

22

36

Brutalna posljednja četvrtina i Zvezdini nebeski skokovi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner