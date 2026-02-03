"Tu smo" - lokacija Vašington

03.02.2026
Jasna i jednostavna poruka na Instagramu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović - u zagrljaju sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom u Vašingtonu, napisala je kratko "Tu smo".
Dodik je juče otputovao u Sjedinjene Američke Države gdje će, kako je ranije najavio, prisustvovati molitvenom doručku.
Molitvenom doručku će prisustvovati i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.
U Vašingtonu se nalazi srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja je do sada imala više važnih sastanaka.
