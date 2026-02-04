Logo
Large banner

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

Autor:

Branka Dakić

04.02.2026

19:20

Komentari:

0
Гласачки листић
Foto: ATV

Građani Republike Srpske opet će na birališta, drugi put u tri mjeseca. Kampanje zvanično nema, rezultat kakav god da bude ne može donijeti značajne promjene, pa se o izborima malo i priča, iako nisu baš beznačajni.

Ipak, iz SNSD-a poruka jasna – izbori su za njih završeni.

"Izbori su završeni i vi to dobro znate. Znate da je gospodin Karan pobijedio, znate da je nama poništeno 15.000 glasova, koji apsolutno nisu bili sporni", kaže Savo Minić, član Glavnog odbora SNSD-a.

U SDS-u su se prvo žalili na rezultate izbora, pa im onda nije odgovaralo to što im CIK nije uvažio žalbu u vezi sa članovima biračkih odbora, te su prijetili bojkotom izbora, pa su ipak odustali od toga. Danas iz te stranke rijetko ko se javlja i želi da komentariše same izbore, o kojima su nekada optimistično pričali. Javio se, ipak, Pero Đurić.

Bitno je, kaže da građani izađu na birališta.

"Ovi izbori nemaju neke vremenske zone da su bitni, zato što će za 10 mjeseci novi izbori, ali bitno je da narod kaže svoj stav. Šta bi bilo dobro, po mom ličnom mišljenju? Da narod cijeni svake četiti godine. Ako se dobro radi, produži mandat. Ako se dobro ne radi, imaju novi, svaki put novi, dok se ne vidi jednom da u Republici Srpskoj živimo bolje", kaže Pero Đurić, član Glavnog odbora SDS-a.

Teško je da ponovljeni izbori mogu uticati na promjenu rezultata, stav je analitičara.

"Ovdje je scenario da ti izbori i sve to što se veže za izbore traju kao jedna predstava, da se ne izabere predsjednik Republike, da s e ide u pravcu urušavanja institucije predsjednika i to je vrlo ozbiljna i opasna stvar", kaže Dragomir Vuković, politikolog.

Izbori su u nedjelju, na 136 biračkih mjesta, na kojima je CIK poništio rezultate od prethodnih izbora, održanih u novembru prethodne godine. Rezultati će biti utvrđeni sedam dana nakon održavanja ponovljenih izbora, barem tako tvrde u CIK-u.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

izbori

CIK BiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Centralna izborna komisija BiH

BiH

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

33 min

0
Москва о понављању избора у Српској: Запад опет покушава да је дестабилизује

Svijet

Moskva o ponavljanju izbora u Srpskoj: Zapad opet pokušava da je destabilizuje

6 h

3
Минић: Каран већ побиједио на изборима, потврда у недјељу

Republika Srpska

Minić: Karan već pobijedio na izborima, potvrda u nedjelju

6 h

1
ЦИК објавио резултате пријевремених избора након брисања гласова

Republika Srpska

CIK objavio rezultate prijevremenih izbora nakon brisanja glasova

1 d

5

Više iz rubrike

Додик: Са конгресменом Андијем Оглесом о статусу Српске

Republika Srpska

Dodik: Sa kongresmenom Andijem Oglesom o statusu Srpske

1 h

1
Sanja Vulić kongres

Republika Srpska

Vulić: Posjeta Kongresu - snažan utisak i poruke o odgovornosti i zajedništvu

1 h

0
Милован Гагић в.д. предсједника БОРС-а

Republika Srpska

Milovan Gagić umjesto Radana Ostojića

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Samo Britanci mogu biti toliko cinični da podržavaju put drugih ka odredištu koje su oni napustili

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

19

13

Kome će CIK dati posao uvođenja novih izbornih tehnologija: Stigle četiri ponude na tender

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner