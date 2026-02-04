Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

Građani Republike Srpske opet će na birališta, drugi put u tri mjeseca. Kampanje zvanično nema, rezultat kakav god da bude ne može donijeti značajne promjene, pa se o izborima malo i priča, iako nisu baš beznačajni.

Ipak, iz SNSD-a poruka jasna – izbori su za njih završeni.

"Izbori su završeni i vi to dobro znate. Znate da je gospodin Karan pobijedio, znate da je nama poništeno 15.000 glasova, koji apsolutno nisu bili sporni", kaže Savo Minić, član Glavnog odbora SNSD-a.

U SDS-u su se prvo žalili na rezultate izbora, pa im onda nije odgovaralo to što im CIK nije uvažio žalbu u vezi sa članovima biračkih odbora, te su prijetili bojkotom izbora, pa su ipak odustali od toga. Danas iz te stranke rijetko ko se javlja i želi da komentariše same izbore, o kojima su nekada optimistično pričali. Javio se, ipak, Pero Đurić.

Bitno je, kaže da građani izađu na birališta.

"Ovi izbori nemaju neke vremenske zone da su bitni, zato što će za 10 mjeseci novi izbori, ali bitno je da narod kaže svoj stav. Šta bi bilo dobro, po mom ličnom mišljenju? Da narod cijeni svake četiti godine. Ako se dobro radi, produži mandat. Ako se dobro ne radi, imaju novi, svaki put novi, dok se ne vidi jednom da u Republici Srpskoj živimo bolje", kaže Pero Đurić, član Glavnog odbora SDS-a.

Teško je da ponovljeni izbori mogu uticati na promjenu rezultata, stav je analitičara.

"Ovdje je scenario da ti izbori i sve to što se veže za izbore traju kao jedna predstava, da se ne izabere predsjednik Republike, da s e ide u pravcu urušavanja institucije predsjednika i to je vrlo ozbiljna i opasna stvar", kaže Dragomir Vuković, politikolog.

Izbori su u nedjelju, na 136 biračkih mjesta, na kojima je CIK poništio rezultate od prethodnih izbora, održanih u novembru prethodne godine. Rezultati će biti utvrđeni sedam dana nakon održavanja ponovljenih izbora, barem tako tvrde u CIK-u.