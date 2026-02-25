Ukradena torbica sa 30.000 KM: Vlasnik nudi nagradu

Izvor:
Nepoznati muškarac u srijedu, 4. februara 2026. godine, ušao je u radnju mobilne opreme koja se nalazi u Istočnom Sarajevu i jednom muškarcu ukrao torbicu u kojoj se nalazilo gotovo 30.000 KM.
U tom momentu, u toj radnji nije se nalazio niko, a vrata su bila otključana.
Kako je za "Dnevni avaz" izjavio vlasnik torbice M. T, pljačka se desila u 18.45 sati.
"Došao sam tu kod prijatelja. Tu pored ima i kafić. To su vrata uz vrata. Ja sam tu kod prijatelja u radnji s mobilnim telefonima ostavio torbicu, jer ima više videonadzora. Kad god dođem tu, ostavim tu torbicu. Prešli smo u kafić koji je vrata do vrata i čovjek je iskoristio priliku. Iz kafića se uvijek vidi ko ulazi u radnju s mobilnom opremom. Mi smo se zapričali i taj čovjek je iskoristio 40 sekundi, uletio je i samo torbicu uzeo", kaže sagovornik.
M. T. nudi novčanu nagradu od 5.000 KM da ako neko ima bilo kakva saznanja o tom razbojniku, da javi njemu na kontakt-broj.
"I ja ću ga nagraditi", rekao je M. T.
Kako je prikazano na snimku, koji je objavio "Dnevni avaz", riječ je o starijem muškarcu, koji je bio obučen u crno, imao je i crnu kapu na glavi te sijedu bradu.
Kako je za pomenuti portal potvrdila portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović, radi se na ovom slučaju.
"Kad bude rasvijetljeno, mi ćemo izaći sa saopštenjem. Još je istraga u toku. Radi se intenzivno pod nadzorom Tužilaštva", istakla je Stokanović.
