U Laktašima uhapšena radnica benzinske pumpe zbog pronevjere

Izvor:
ATV
25.02.2026
11:29
Komentari:0
Radnica benzinske pumpe u Laktašima uhapšena je zbog sumnje da je prisvojila neutvrđenu sumu novca i pričinila materijalnu štetu vlasniku.
Radnica M. B. iz Laktaša uhapšena je juče zbog sumnje da je počinila krivično djelo pronevjera, saopšteno je iz Policijske uprave u Banjaluci.
Lice iz Srbije čiji su inicijali B. M, čije je trenutno boravište u Kotor Varošu, uhapšeno je juče zbog sumnje da je provalilo u kuću i ukralo alat i druge vrijedne predmete.
Tokom kriminalističke obrade pronađeni su i oduzeti otuđeni predmeti koji će biti vraćeni vlasniku.
O oba slučaja obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.
Svijet
3 h0
Društvo
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Banja Luka
3 h0
Najnovije
Najčitanije
14
38
14
37
14
35
14
22
14
07
Trenutno na programu