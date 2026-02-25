Logo
U Laktašima uhapšena radnica benzinske pumpe zbog pronevjere

Izvor:

ATV

25.02.2026

11:29

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Radnica benzinske pumpe u Laktašima uhapšena je zbog sumnje da je prisvojila neutvrđenu sumu novca i pričinila materijalnu štetu vlasniku.

Radnica M. B. iz Laktaša uhapšena je juče zbog sumnje da je počinila krivično djelo pronevjera, saopšteno je iz Policijske uprave u Banjaluci.

Lice iz Srbije čiji su inicijali B. M, čije je trenutno boravište u Kotor Varošu, uhapšeno je juče zbog sumnje da je provalilo u kuću i ukralo alat i druge vrijedne predmete.

Tokom kriminalističke obrade pronađeni su i oduzeti otuđeni predmeti koji će biti vraćeni vlasniku.

O oba slučaja obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

