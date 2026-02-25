Krivična prijava protiv Bake Praseta: Nije imao dozvolu?

Izvor:
Republika
25.02.2026
12:29
Komentari:0
Uprava za igre na sreću pokrenula je postupak protiv popularnog jutjubera Baka Praseta zbog sumnje da je nelegalno organizovao nagradne igre i dijelio nagrade bez potrebnih dozvola.
Kako piše Republika, Uprava za igre na sreću podnijela je krivičnu prijavu protiv poznatog jutjubera Bogdana Ilića, u javnosti poznatijeg kao Baka Prase, zbog sumnje da je neovlašćeno organizovao nagradne igre i dijelio novčane i robne nagrade bez zakonskog odobrenja i plaćenih naknada.
Baka Prase, čiji sadržaj prati veliki broj mladih, promovisao je i platformu za onlajn klađenje Vavada, protiv koje je, kako pišu, takođe podnijeta krivična prijava odjeljenju za visokotehnološki kriminal zbog sumnje na neovlašćeno priređivanje igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije.
Scena
2 h0
Scena
3 h0
Scena
5 h0
Scena
6 h0
Najnovije
Najčitanije
14
38
14
37
14
35
14
22
14
07
Trenutno na programu