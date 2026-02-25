Krivična prijava protiv Bake Praseta: Nije imao dozvolu?

Uprava za igre na sreću pokrenula je postupak protiv popularnog jutjubera Baka Praseta zbog sumnje da je nelegalno organizovao nagradne igre i dijelio nagrade bez potrebnih dozvola.

Kako piše Republika, Uprava za igre na sreću podnijela je krivičnu prijavu protiv poznatog jutjubera Bogdana Ilića, u javnosti poznatijeg kao Baka Prase, zbog sumnje da je neovlašćeno organizovao nagradne igre i dijelio novčane i robne nagrade bez zakonskog odobrenja i plaćenih naknada.

Baka Prase, čiji sadržaj prati veliki broj mladih, promovisao je i platformu za onlajn klađenje Vavada, protiv koje je, kako pišu, takođe podnijeta krivična prijava odjeljenju za visokotehnološki kriminal zbog sumnje na neovlašćeno priređivanje igara na sreću putem sredstava elektronske komunikacije.