Aca Amadeus izvrijeđao kćerku: Ona je jako bolesna, ozbiljno se liječi

Naime, Aca kaže kako je sve ispričala pod uticajem njegove bivše supruge S.S.

– Protiv mene je odbačena krivična prijava u Beogradu i oslobođen sam svega. Moja kćerka je izmanipulisana od strane svoje majke. Ona je jako bolesna, ozbiljno se liječi na psihijatriji. Ja ću sada zbog svih ovih laži podnijeti novu prijavu protiv moje bivše žene, a već sam tužio nju i tasta za krađu jer su mi upali na posjed i opljačkali me – tvrdi Aca za domaće medije.

– Što se tiče kćerkinih tvrdnji da sam na intimnom snimku ja sa njenom majkom i to je laž. Na njemu se čuje da je učenik u pitanju. Kako moja kćerka može da kaže to? Jel gledala snimak? Dajte da budemo ozbiljni – zaključio je Stanimirović za domaće medije.

Scena Kćerka Ace Amadeusa brani majku: Šišao nas je i tukao, a majku je tjerao da se drogira

Kćerka o ocu: “To je njegova sramota, on je sa majkom na intimnom snimku”

Kćerka se zbog optužbi oca na račun njene majke oglasila, te istakla da ne postoji intimni snimak njene majke sa učenikom, kako je Aca Amadeus tvrdio.

– Nije normalno da jedan otac, kakav god da je on, javno izgovori ovakve stvari. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog svog d‌jeteta i bivše žene. To je njegova sramota. Nije normalno da ovako javno blati i sebe i nas. Mi mu ništa nismo krive. On je mene pretukao prije nekoliko mjeseci. Sad živim s mamom u Nišu. Tukao me je i ošišao zbog jedne totalne gluposti i nesporazuma s mojim društvom. Baš je bio agresivan. Saznala sam da se on drogira. Na snimku koji je izašao u javnost moja majka je pretučena i na silu natjerana da povuče liniju (kokain, prim. aut.). On to sve objavljuje iz nekog svog bijesa i hira. Nadam se da će sve ovo da se stiša, jer je ovo najprije njegova sramota kao javne ličnosti.

– Nisam ni u kakvim odnosima sa ocem. Nemamo kontakt. Samo sam ga sad zvala, prije možda pola sata, da mu kažem da nije u redu ovo što priča. On kaže da on mene voli i da sam ja njegovo dijete. Ja ne padam na te riječi, samo na d‌jela. Nikad u životu nije bio tu za mene. Ne pamtim ga ni iz d‌jetinjstva. Stalno je radio i bio s nekim d‌jevojkama. Nije se tad sjetio da ima kćerku. On je sve ovo objavio javno jer je u svojoj glavi umislio da smo mi njega izdale, jer smo mi otišle od njega. Kad me je istukao, ja sam pozvala svog deku da dođe po nas. Bile smo jako uplašene. Psihički je zlostavljao mamu. Sad nam se sveti jer smo pobjegle od njega. Saznala sam da tata uzima kokain. Da tu nije umiješana droga, zašto bi on sve ovo radio – tvrdi ona.

Ona je prokomentarisala i očeve tvrdnje da na internetu postoji intimni snimak njene majke sa učenikom.

– To nije istina. Moja majka ga nikad u životu nije prevarila, a zajedno su bili od 14. godine. Nikad nije imala drugog muškarca osim njega, a on je nju tokom braka stalno varao. Imao je jednu vezu od šest godina, a drugu od dvije godine. Kad sam bila mala, ja sam se jedne noći probudila i vid‌jela ga u krevetu pored druge žene. Taj učenik o kome on govori je mamin bivši učenik. Oni su se dopisivali samo profesionalno, nikakva intima. Ona d‌jecu iz škole, s kojom radi, gleda kao svoju. On je sve to isprojektovao u svojoj glavi. Nisam vid‌jela taj intimni snimak. Na tom snimku je moja mama s njim u krevetu, a ne sa učenikom. To mi je mama rekla. Tata ih je tajno snimio u stanu tokom odnosa. Pretukao je i mamu, natjerao ju je i prisilio fizički da povuče liniju. Mama je jako potresena, plače i pod stresom je cijeli dan. Tata kaže da je na tom snimku neko drugi, a ne on. Mama se sjeća kad je taj njihov snimak nastao – tvrdi i nastavlja:

– Kad bih sad srela tatu na ulici, uplašila bih se. On nas uhodi, normalno da mi nije svejedno. Sve je to zbog droge. Skoro mi je napisao poruku s nepoznatog broja da će mi ubiti majku. Što se tiče prijava policiji, mi smo ga prijavile za upad u stan. Tad nam je ukrao sve stvari iz stana. To je bilo kad su se oni već bili razveli. Prijavile smo ga i za prijetnje, bušio je gume nama i mojim sestrama. Platio je svog drugara koga je snimila kamera. Ponovo ćemo ga prijaviti jer je ovo prešlo svaku granicu. Mi mu želimo sve najbolje, a on nas ne ostavlja na miru – tvrdi kćerka Ace Amadeusa, prenosi Kurir.