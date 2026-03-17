Savjet ministara adresa za rješavanje problema vozača u Šengen zoni

Vremena je sve manje, a prostora za strpljenje odavno nema. Prevoznici traže hitno rješavanje problema boravka u Šengen zoni.

Do sada je je 875 vozača vraćeno sa granice sa Hrvatskom i nikada ne znaju hoće li preći granicu ili će biti vraćeni.

„Masa prevoznika u BiH je danas otkazala svoje utovare. Masa prevoznika danas je otišla na granicu i niko ne zna ko će preći, ko će prevesti robu. Imamo ogroman problem sa vraćanjem robe, imamo robu koja je išla u BiH na doradu i vraća se u EU. Ta roba se ne može vratiti u BiH ni po kom osnovu. To niko ne razumije“, rekao je Zijad Šarić, Konzorcijum „Logistika“.

Zbog svega trpi i privreda. Gubici se mjere u milionima, a ovo je nakon rata najveći izazov za BiH ekonomiju, upozoravaju iz privrednih komora Srpske i Federacije BiH.

„Prijeti da se potpuno ugasi jedna djelatnost, to je prevoznička djelatnost. S druge strane, ukoliko ugasimo prevozničku djelatnost, imaćemo velike probleme po našu ekonomiju. Doći će do poskupljenja logističkih troškova i mislim da naša ekonomija gubi svoju konkurentnost“, rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

„Mislimo da će privreda BiH zapasti u jednu tešku situaciju i da privredni subjekti koji su se godinama borili da postignu neki zavidan nivo u globalnim lancima snabdijevanja, da će ispasti iz tih globalnih lanaca, a vrlo teško se u njih vraćati“, rekao je Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH.

Osim što su od Savjeta ministara zatražili hitno obraćanje Vladi Hrvatske, iz Radne grupe poručuju da će se i oni obradtiti nadležnim institucijama u toj zemlji tražiti tolerantniju primjenu režima prelaska granice za profesionalne vozače.

„Takođe, Ministarstvo vanjskih poslova će hitno uputiti sažetak ovog problema svim ambasadama članicama EU koje rade u BiH. Tražićemo i od Vijeća ministara da proširi ovu radnu grupu“, rekao je Edin Forto, ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH.

Podsjećamo da vozači iz BiH u Šengen zoni mogu boraviti do 90 dana u svakih 180 dana. Za 23. Mart najavili su blokadu su blokadu svih graničnih prelaza zbog lošeg tretmana Evropske unije.