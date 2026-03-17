Minić: Sve odluke Vlade su legalne i legitimne

To je posljedica krize u BiH i udara na njenu stabilnost, prvo kroz udar na predsjednika Milorada Dodika, a potom i na Vladu Republike Srpske, ističe Karan.

"Želim da ponovim i sada da je i ovaj čin posljedica najveće ustavno-pravne i političke krize, koja je mogla postati i bezbjednosna, a koju je u BiH izazvao Kristijan Šmit. On se ponaša kao protektor, ponaša se kao da vlada BiH, kao da je nadvlasti u svi institucijama vlasti, ušao je u zakonodavnu sferu", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Sve odluke Vlade legalne su i legitimne, ističe Savo Minić. Navodi da je ovo zrela politička odluka. Cilj je stabilizacija i otklanjanje postojećih problema.

"Nismo mi nigdje stali i ne nastavljamo, mi idemo u kontinuitetu bez obzira na jučerašnju moju ostavku, Vlada funkcioniše i isplaćuje svoje obaveze. Mi nijednog momenta nismo i nećemo stati, mi ćemo sad samo u još jačem kapacitetu bez bilo kakve mogućnosti za bilo kakvo osporavanje. Ono što je najbitnije, 100 dana Vlade će se računati od 23. januara", rekao je Savo Minić, mandatar za sastav Vlade Republike Srpske.

Republika Srpska se u prethodnom periodu suočila sa mnogobrojnim udarima i izazovima, kojima se uspješno odupire. Vlada Srpske pokazala je rezultate i ušla je u suštinu svakog problema i nastaviće da snaži svoje institucije, kategoričan je Milorad Dodik.

"Ja sam imao tu sreću ili nesreću da sam za 12 godina dobio tri mandata, a Savo Minić je za godinu dana dobio tri mandata. Ja to gledam na drugi način, mi pokazujemo snagu, a snaga se ogleda u tome da možete tako krucijalno važno političko pitanje za svaku zemlju, i sistemsko i političko i logično, stavite tri puta u nekoliko mjeseci i da tri puta Vlada bude potvrđena. To samo mogu stabilne strukture vlasti i oni koji znaju za šta se bore", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Predsjednik Srpske, Siniša Karan tvrdi da će nova vlada Srpske, predvođena premijerom Savom Minićem, i dalje biti stabilna i podržana od srpskog naroda uprkos pokušajima određenih zapadnih, unutrašnjih i drugih faktora da Republiku Srpske proglase i učine nestabilnom.