Kreće juniorska Liga šampiona u Laktašima: Igokea spremna na pohod za trofej

Juniori Igokee u dobrom raspoloženju dočekuju početak turnira u Laktašima. Trener Jovan Mirković zadovoljan je radom u minulom periodu i dan pred utakmicu protiv azerbejdžanskog Sabaha poručuje da je ekipa spremna za velike stvari pred domaćom publikom.

Na četvrtom turniru juniorske Lige šampiona učestvuje 12 ekipa podijeljenih u četiri grupe, a nakon otkazivanja izraelske Bnei Herclije priliku da pokažu kvalitet dobili su i mladi momci banjalučkog Borca.

Trener ekipe Žarko Milaković kaže da je učešće na jednom ovakvom turniru velika stvar za klub.

Ukazanoj prilici raduju se i mladi igrači Borca. Nadaju se da će predstaviti klub u najboljem svjetlu.

Prvog dana turnira na programu su četiri utakmice. Od 12 i 30 na teren će igrači Nimburka i Ostendea, u 15 časova počinje duel Galtasaraja i Oldenburga, dok će Igokea i Sabah na parket u terminu od 17 i 30. Posljednji meč dana rezervisan je za okršaj Bona i Spartaka od 20 časova.