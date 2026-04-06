Kreće juniorska Liga šampiona u Laktašima: Igokea spremna na pohod za trofej

ATV
06.04.2026 22:36

Икогеа јуниори
Foto: ATV

Juniori Igokee u dobrom raspoloženju dočekuju početak turnira u Laktašima. Trener Jovan Mirković zadovoljan je radom u minulom periodu i dan pred utakmicu protiv azerbejdžanskog Sabaha poručuje da je ekipa spremna za velike stvari pred domaćom publikom.

Na četvrtom turniru juniorske Lige šampiona učestvuje 12 ekipa podijeljenih u četiri grupe, a nakon otkazivanja izraelske Bnei Herclije priliku da pokažu kvalitet dobili su i mladi momci banjalučkog Borca.

Trener ekipe Žarko Milaković kaže da je učešće na jednom ovakvom turniru velika stvar za klub.

Ukazanoj prilici raduju se i mladi igrači Borca. Nadaju se da će predstaviti klub u najboljem svjetlu.

Prvog dana turnira na programu su četiri utakmice. Od 12 i 30 na teren će igrači Nimburka i Ostendea, u 15 časova počinje duel Galtasaraja i Oldenburga, dok će Igokea i Sabah na parket u terminu od 17 i 30. Posljednji meč dana rezervisan je za okršaj Bona i Spartaka od 20 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

KK Igokea

Laktaši

Juniori Igokee

košarka

Više iz rubrike

Лоше вијести за Николу Јовића

Košarka

Loše vijesti za Nikolu Jovića

9 h

0
Лука Дончић хитно напустио Америку и тражи спас у Европи

Košarka

Luka Dončić hitno napustio Ameriku i traži spas u Evropi

1 d

0
ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херцлија на турниру у Лакташима

Košarka

FIBA Liga šampiona: Košarkaši Borca umjesto Bnei Herclija na turniru u Laktašima

1 d

0
Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Košarka

Željko Obradović progovorio o povratku

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

07

09

Iran mladima uoči isteka Trampovog ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana

