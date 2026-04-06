Loše vijesti za Nikolu Jovića

Srpski košarkaš Nikola Jović povrijedio je zglob lijeve noge i neće igrati protiv Toronta, saopštio je danas, 6. aprila njegov klub Majami hit.

Poslije nekoliko propuštenih utakmica, Jović (22) je odigrao 13 minuta u pobjedi protiv Vašingtona (152:136) i upravo se na toj utakmici ponovo povrijedio.

Majami u saopštenju nije objavio da li Jovića čeka duža pauza.