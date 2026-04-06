Logo
Large banner

Zelenski: Ponudili smo Rusiji energetsko primirje

Autor:

ATV
06.04.2026 22:58

Komentari:

0
Володимир Зеленски
Foto: Tanjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Ako je Rusija spremna da prestane sa napadima na ukrajinske energetske objekte, Ukrajina je spremna da odgovori istom mjerom, izjavio je danas, 6. aprila ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Sve što Rusi mogu da zarade od šokantnih cijena nafte, daće za rat. Ovaj prioritet se za njih još nije promijenio. Stoga je svako ograničenje koje napravimo u vezi sa njihovom sposobnošću da izvoze naftu ispravno. Ako je Rusija spremna da prestane da napada naš energetski sektor, bićemo spremni da im odgovorimo istom merom", rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim riječima, ruska strana je dobila ukrajinski prijedlog, preko Sjedinjenih Američkih Država.

"Sada se, naravno, tržište nafte i globalna tržišta, uopšte, nalaze u stanju krize zbog neriješene situacije oko Irana. Zemlje koje proizvode naftu sada, a među njima i Rusija, mogu više da zarade. A naši dronovi, naše rakete ograničavaju Rusiju u tome, hvala našim vojnicima na njihovoj preciznosti. Danas smo, posebno, razgovarali o dubokim udarima sa vrhovnim komandantom i načelnikom Generalštaba", kazao je Zelenski.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner