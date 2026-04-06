Preminuo Kristijan Švarc-Šiling

Autor:ATV
Komentari:3
Preminuo je Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Imao je 95 godina.
Njemački političar u decembru 2005. godine izabran je kao nasljednik Pedija Ešdauna na ovoj poziciji.
Na mjestu visokog predstavnika bio je od februara 2006. do kraja juna 2007. godine.
Kristijan Švarc-Šiling rođen je u austrijskom Insbruku 19. novembra 1930. godine.
Politikom se počeo baviti 1960. kada se priključio Hrišćanskoj Demokratskoj Uniji (CDU). U Bundestag je izabran 1976. godine, a ministrom komunikacija imenovan je 1982. kada je na mjesto kancelara došao Helmut Kol.
Podsjećamo, nedavno je preminuo još jedan bivši visoki predstavnik u BiH, Karlos Vestendorp.
(Fokus.ba)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu