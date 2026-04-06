Preminuo Kristijan Švarc-Šiling

Logo
Large banner

Autor:

ATV
06.04.2026 22:05

Komentari:

3
Преминуо Кристијан Шварц-Шилинг, бивши високи представник у БиХ
Foto: Wikipedia

Preminuo je Kristijan Švarc-Šiling, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Imao je 95 godina.

Njemački političar u decembru 2005. godine izabran je kao nasljednik Pedija Ešdauna na ovoj poziciji.

Na mjestu visokog predstavnika bio je od februara 2006. do kraja juna 2007. godine.

Kristijan Švarc-Šiling rođen je u austrijskom Insbruku 19. novembra 1930. godine.

Politikom se počeo baviti 1960. kada se priključio Hrišćanskoj Demokratskoj Uniji (CDU). U Bundestag je izabran 1976. godine, a ministrom komunikacija imenovan je 1982. kada je na mjesto kancelara došao Helmut Kol.

Podsjećamo, nedavno je preminuo još jedan bivši visoki predstavnik u BiH, Karlos Vestendorp.

(Fokus.ba)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijan Švarc-Šiling

Njemačka

Bivši visoki predstavnik

Komentari (3)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner