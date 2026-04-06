Sijarto: Ukrajina pokušava da odsječe Evropu od ruskih energenata

Autor:ATV
Komentari:0
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da Ukrajina otvoreno pokušava da odsječe Evropu od ruskih energenata, pribjegavajući državnom terorizmu kada političke metode ne uspiju.
"Ukrajina se otvoreno trudi da uskrati ruski gas i naftu Evropi. Pokušali su da to postignu političkim metodama, a kada to nije uspjelo, pribjegli su nasilju, državnom terorizmu", rekao je Sijarto.
On je podsjetio na slučaj miniranja gasovoda "Sjeverni tok", za koji je Evropa prvobitno optužila Moskvu, kao i na pokušaj sabotaže gasovoda "Turski tok" u Srbiji.
"Kasnije se ispostavilo da su gasovog `Sjeverni tok` minirali Ukrajinci, ali EU nije ni na koji način kaznila Kijev", naglasio je Sijarto.
Svijet
Tramp: Tražimo krivca za curenje informacija o akciji u Iranu
Mađarski ministar je ukazao da se, nakon tog slučaja, obustavljao dotok prvo gasa, pa onda i nafte, i da se i ovaj događaj sa "Turskim tokom" savršeno uklapa u sliku.
"Da se dogodio ovaj teroristički napad i da ga Srbi nisu spriječili, ovdje u Mađarskoj bi nastao ogroman problem, jer 56 odsto prirodnog gasa koji svakodnevno stiže u Mađarsku dolazi kroz gasovod `Turski tok`", dodao je Sijarto.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
11 h0
Svijet
11 h0
Svijet
11 h0
Svijet
11 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu