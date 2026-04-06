Kakva je uloga drugog člana posade srušenog aviona koji je spašen iz Irana

06.04.2026 20:05

Сједиште обореног авиона Ф-15 у Ирану
Foto: Screenshot / X

Drugi član posade američkog borbenog aviona F-15, koji je spašen iz Irana u velikoj operaciji, ima jednu od najzahtjevnijih uloga u modernom ratnom vazduhoplovstvu.

Riječ je o oficiru za naoružanje (VSO), koji sjedi na zadnjem sjedištu F-15E Strajk Igla, dok pilot upravlja avionom.

On odlučuje gdje padaju bombe

VSO upravlja složenim sistemima naoružanja i ciljanjem. Ispred sebe ima četiri ekrana putem kojih prati vazdušne i kopnene ciljeve, upravlja radarima i konfiguriše oružje.

Njegov glavni zadatak je da precizno navodi napade.

"Njegova je zadaća pogoditi cilj, uz koordinaciju s kontrolorima na zemlji koji usmjeravaju napade", navodi BBC-jev analitičar Kris Partridž.

Osim toga, osigurava da je svako oružje pravilno spremno prije upotrebe.

Nevjerovatno zahtjevna uloga

Riječ je o izuzetno zahtjevnoj ulozi jer VSO mora raditi dok pilot izvodi nagle i često ekstremne manevre u borbi.

"Stalo gleda u ekrane, dok pilot agresivno manevriše kako bi doveo avion u poziciju za napad", objašnjava Partridž.

Zahvaljujući toj podjeli uloga, F-15E može efikasnije djelovati u složenim borbenim uslovima.

Skrivao se u planinama

Upravo je jedan takav oficir za naoružanje bio drugi član posade srušenog F-15 iznad Irana.

Nakon katapultiranja bio je povrijeđen, ali se uspio kretati i više od jednog dana izbjegavati zarobljavanje u planinskom području, dok su ga istovremeno tražile američke i iranske snage.

Spašen je u velikoj operaciji američkih specijalnih snaga duboko na iranskoj teritoriji, u kojoj su učestvovale desetine letjelica i tokom koje je došlo do sukoba s iranskim snagama.

