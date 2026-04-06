Zaharova: Upozorenje baltičkim zemljama zbog prelijetanja ukrajinskih dronova

06.04.2026 19:12

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Moskva je izdala upozorenje baltičkim državama u vezi sa njihovom odlukom da otvore vazdušni prostor za prelijetanje ukrajinskih dronova tokom napada na Rusiju, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Moskva je izdala posebno upozorenje baltičkim državama zbog njihove odluke da propuste ukrajinske bespilotne letjelice koje vrše napade na Rusiju. Ako ne razumiju, dobiće odgovor - rekla je Zaharova.

илу-струја-11122025

Vlasti Estonije, Letonije i Litvanije saopštile su ranije da se nekoliko ukrajinskih dronova srušilo na njihovoj teritoriji nakon što su zalutali tokom napada na ruska postrojenja za izvoz nafte u Baltičkom moru.

(SRNA)

