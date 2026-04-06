Porodično slavlje preraslo u haos: Policajci satima intervenisali

ATV
06.04.2026 17:29

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Porodično slavlje u njemačkom Leverkuzenu preraslo je u masovnu tuču tokom koje su napadnuti i povrijeđeni policajci, a na terenu je bilo angažovano 150 pripadnika policije, saopštile su danas lokalne vlasti.

Dodali su da je policijska intervencija počela oko 23 časa, a završena je oko pola sedam ujutru.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Hapšenje u BiH zbog pljačke kazina prošle sedmice

Gosti napali policajce

Prema navodima policije, oko 50 osoba je slavilo u jednom lokalu, a policija je više puta intervenisala zbog buke, međutim kada su oko 23 časa pokušali da prekinu proslavu, gosti su napali policijske službenike.

Policajci su, navodi Tagesšau, napadnuti pesnicama, a jedna policajka pogođena je stolicom koju su bacili učesnici slavlja.

Ukupno tri policajca su lakše povrijeđena, od kojih su dvojica zbrinuta u bolnici.

Došlo i do međusobne tuče gostiju

Tokom incidenta došlo je i do međusobne tuče gostiju unutar lokala, nakon što su osobe koje su učestvovale u napadu na policiju zaključale ulazna vrata.

Љубав

Ljubav i seks

Savjeti koji će vam pomoći da zadržite svakog muškarca

Prema navodima medija, većina učesnika tuče pripada porodici Goman, koja je i ranije dovođena u vezu sa prevarama i krađama.

Policija je tokom noći pozvala pojačanje kako bi savladala učesnike i smirila situaciju, a na licu mjesta bilo je oko 40 policijskih vozila.

Intervencija je okončana u 6.25 časova, a o daljem postupku protiv uhapšenog odlučiće nadležni sudija, saopštila je policija Kelna.

Крофне из блока

Društvo

"Krofne iz bloka" u susret Vaskrsu: Banjaluka prikupila skoro 23.000 KM za višečlane porodice!

Ko je Don Mikel

Kako se navodi, jedan od članova porodice, Mihael Goman, poznat kao "Don Mikel", osuđen je 2019. godine na osam godina zatvora zbog više desetina prevara, uključujući naplatu usluga koje nisu izvršene.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Арханђел Гаврило јавио Пресветој Богородици да ће родити Исуса Христа.

Društvo

Sutra su Blagovijesti: Ovo treba uraditi svaka žena koja se bori za potomstvo

14 h

1
Ово свака кућа има, а тјера голубове с балкона и из дворишта

Savjeti

Ovo svaka kuća ima, a tjera golubove s balkona i iz dvorišta

15 h

0
Отворен тестамент Чак Нориса

Scena

Otvoren testament Čak Norisa

15 h

0
Топ на ливади.

Region

Tragedija u Hrvatskoj: Top iznenada opalio i raskomadao čovjeka

15 h

0

Više iz rubrike

Огласили се из Бијеле куће: Открили да ли је Трамп донио одлуку о примирју

Svijet

Oglasili se iz Bijele kuće: Otkrili da li je Tramp donio odluku o primirju

15 h

0
Цијели свијет ишчекује шта ће се десити у сриједу у 2 сата ујутру

Svijet

Cijeli svijet iščekuje šta će se desiti u srijedu u 2 sata ujutru

15 h

0
Америчка војска

Svijet

Američka obmana: Spašavali pilota, a ukrali obogaćeni uranijum?

17 h

0
Матадор са биком

Svijet

Nesvakidašnja nesreća u Španiji: Legendarnog matadora ubio bik

18 h

0

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

Večeras ističe ultimatum

