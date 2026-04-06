Porodično slavlje preraslo u haos: Policajci satima intervenisali

Porodično slavlje u njemačkom Leverkuzenu preraslo je u masovnu tuču tokom koje su napadnuti i povrijeđeni policajci, a na terenu je bilo angažovano 150 pripadnika policije, saopštile su danas lokalne vlasti.

Dodali su da je policijska intervencija počela oko 23 časa, a završena je oko pola sedam ujutru.

Gosti napali policajce

Prema navodima policije, oko 50 osoba je slavilo u jednom lokalu, a policija je više puta intervenisala zbog buke, međutim kada su oko 23 časa pokušali da prekinu proslavu, gosti su napali policijske službenike.

Policajci su, navodi Tagesšau, napadnuti pesnicama, a jedna policajka pogođena je stolicom koju su bacili učesnici slavlja.

Ukupno tri policajca su lakše povrijeđena, od kojih su dvojica zbrinuta u bolnici.

Došlo i do međusobne tuče gostiju

Tokom incidenta došlo je i do međusobne tuče gostiju unutar lokala, nakon što su osobe koje su učestvovale u napadu na policiju zaključale ulazna vrata.

Prema navodima medija, većina učesnika tuče pripada porodici Goman, koja je i ranije dovođena u vezu sa prevarama i krađama.

Policija je tokom noći pozvala pojačanje kako bi savladala učesnike i smirila situaciju, a na licu mjesta bilo je oko 40 policijskih vozila.

Intervencija je okončana u 6.25 časova, a o daljem postupku protiv uhapšenog odlučiće nadležni sudija, saopštila je policija Kelna.

Ko je Don Mikel

Kako se navodi, jedan od članova porodice, Mihael Goman, poznat kao "Don Mikel", osuđen je 2019. godine na osam godina zatvora zbog više desetina prevara, uključujući naplatu usluga koje nisu izvršene.