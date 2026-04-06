Sutra su Blagovijesti: Ovo treba uraditi svaka žena koja se bori za potomstvo

06.04.2026 16:57

Арханђел Гаврило јавио Пресветој Богородици да ће родити Исуса Христа.
Foto: YouTube/Screenshot/ Grupa Dar - Grupa Dar

Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra, 7. aprila, slave Blagovijesti – jedan od najvećih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici. U crkvenom kalendaru ovaj dan obilježen je crvenim slovom.

Iako pada u vrijeme Vaskršnjeg posta, vjernicima je na Blagovijesti dozvoljeno da jedu ribu, što ovaj praznik čini posebnim u postu.

Blagovijesti se smatraju danom radosti, nade i početka spasenja ljudskog roda.

Šta valja raditi na Blagovijesti

Prema narodnom vjerovanju, najvažnije je da se ovaj dan provede u miru i molitvi. Vjeruje se da sve što se radi treba da bude povezano sa dobrim mislima, jer se „dobro dobrim vraća“.

Žene koje žele potomstvo, a imaju problema sa začećem, na Blagovijesti se mole pred ikonom Presvete Bogorodice. Vjeruje se da molitva na ovaj dan ima posebnu snagu.

Iako je veliki praznik, dozvoljeno je čišćenje kuće jer simbolizuje novi početak. Prema običajima, iz doma treba izbaciti sve što donosi negativnu energiju.

Narodna vjerovanja za Blagovijesti

Naši stari su vjerovali da Blagovijesti označavaju dolazak proljeća i kraj zime. Zbog toga se smatralo da tog dana:

  • voćari treba da kaleme voće
  • vinogradari da orežu lozu
  • dobro je umiti se na rijeci ili potoku
  • ne valja se češljati

Vjeruje se da sve što se započne na Blagovijesti donosi napredak i blagostanje.

Šta se dogodilo na Blagovijesti

Ovaj praznik posvećen je danu kada je arhanđel Gavrilo javio Presvetoj Bogorodici da će roditi Isusa Hrista. Ta blaga vijest označila je početak spasenja čovječanstva.

Prema predanju, Bogorodica je tada imala oko 14 godina, a vijest je primila sa smirenjem i vjerom, zbog čega se Blagovijesti smatraju praznikom nade i radosti.

Blagovijesti kao „ženski praznik“

Blagovijesti se u narodu smatraju i ženskim praznikom. Običaj je da žene tog dana u kuću unesu Bogorodičin cvijet – bijeli ljiljan ili krin.

Vjeruje se da ovaj cvijet donosi:

  • sreću
  • blagostanje
  • mir u domu
  • plodnost

Ljiljan simbolizuje čistotu i nevinost, a njegova tri dijela povezuju se sa Svetim trojstvom. Prema narodnom predanju, svaka latica predstavlja tri vrline Presvete Bogorodice – nevinost, skromnost i pobožnost.

Blagovijesti – dan molitve i novog početka

Praznik Blagovijesti vezuje se za početak spasenja ljudskog roda nakon pada u grijeh. Zato se vjernicima preporučuje da na ovaj dan odu u crkvu i pomole se pred ikonom Bogorodice.

Posebno se savjetuje molitva za:

  • zdravlje
  • potomstvo
  • mir u porodici
  • oproštaj grijehova
Prema narodnom vjerovanju, molitve izgovorene na Blagovijesti imaju posebnu snagu i donose blagoslov tokom cijele godine.

