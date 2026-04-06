Od sutra skuplje gorivo u Crnoj Gori

Autor:ATV
Komentari:0
U Crnoj Gori će od sutra biti skuplje sve vrste goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.
Dizel će poskupjeti 10 centi i koštaće 1,78 evra, a lož-ulje 11 centi i cijena litra biće 1,95 evra.
Litar BMB 98 koštaće 1,63 evra što je skuplje za četiri centa, dok će litar BMB 95 poskupjeti za tri centa i koštaće 1,59 evra.
U Ministarstvu ističu da su, zahvaljujući smanjenju akcize, cijene naftnih derivata značajno niže u odnosu na one koje bi važile bez ove mjere.
- Ove mjere imaju za cilj da ublaže pritisak na standard građana i privredu, te da obezbijede stabilnost cijena u izazovnim ekonomskim okolnostima - zaključili su iz Ministarstva energetike.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
15 h0
Region
1 d0
Region
2 d0
Region
2 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu