Od sutra skuplje gorivo u Crnoj Gori

ATV
06.04.2026 16:11

Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Foto: Tanjug/AP

U Crnoj Gori će od sutra biti skuplje sve vrste goriva, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Dizel će poskupjeti 10 centi i koštaće 1,78 evra, a lož-ulje 11 centi i cijena litra biće 1,95 evra.

Litar BMB 98 koštaće 1,63 evra što je skuplje za četiri centa, dok će litar BMB 95 poskupjeti za tri centa i koštaće 1,59 evra.

U Ministarstvu ističu da su, zahvaljujući smanjenju akcize, cijene naftnih derivata značajno niže u odnosu na one koje bi važile bez ove mjere.

- Ove mjere imaju za cilj da ublaže pritisak na standard građana i privredu, te da obezbijede stabilnost cijena u izazovnim ekonomskim okolnostima - zaključili su iz Ministarstva energetike.

(SRNA)

