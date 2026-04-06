Počeo taktičko-pokazni zbor i defile policijskog orkestra na Trgu Krajine

ATV
06.04.2026 12:26

На Тргу Крајине изложени оружје и опрема поводом Дана полиције
Foto: Srna

U Banjaluci je počeo Taktičko-pokazni zbor Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske i defile Policijskog orkestra povodom Dana policije.

Na Trgu Krajine izloženi su naoružanje, oprema i vozila MUP-a Srpske "despot" i "vihor" koje građani razgledaju.

Zbor će trajati do 14.00 časova na Trgu Krajine, a defile Policijskog orkestra proći će banjalučkim ulicama od Narodnog pozorišta Republike Srpske do Trga Krajine.

Na Trgu Krajine će u 13.00 časova pripadnici Žandarmerije MUP-a Republike Srpske realizovati pokaznu vježbu.

Izjave za novinare planirane su nakon pokazne vježbe na Trgu Krajine.

Policija Republike Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna je institucija, operativni i istražni organ Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi Srna.

Policija Republike Srpske

Dan policije Republike Srpske

Vihor

Banja Luka

Više iz rubrike

Свештеник донирао јетру

Društvo

Sveštenik iz Pilice darovao dio jetre kolegi iz Bijeljine

19 h

0
Мркоњић Град превентивни прегледи Свјетски дан здравља

Društvo

Preventivni pregledi u Mrkonjić Gradu povodom Svjetskog dana zdravlja

19 h

0
Хаос на границама, гужве све веће

Društvo

Haos na granicama, gužve sve veće

20 h

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

23 h

0

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

Stanje na graničnim prelazima

