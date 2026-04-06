Počeo taktičko-pokazni zbor i defile policijskog orkestra na Trgu Krajine

U Banjaluci je počeo Taktičko-pokazni zbor Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske i defile Policijskog orkestra povodom Dana policije.

Na Trgu Krajine izloženi su naoružanje, oprema i vozila MUP-a Srpske "despot" i "vihor" koje građani razgledaju.

Zbor će trajati do 14.00 časova na Trgu Krajine, a defile Policijskog orkestra proći će banjalučkim ulicama od Narodnog pozorišta Republike Srpske do Trga Krajine.

Na Trgu Krajine će u 13.00 časova pripadnici Žandarmerije MUP-a Republike Srpske realizovati pokaznu vježbu.

Izjave za novinare planirane su nakon pokazne vježbe na Trgu Krajine.

Policija Republike Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna je institucija, operativni i istražni organ Ministarstva unutrašnjih poslova, prenosi Srna.