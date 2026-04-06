IDF: Eliminisana dvojica iranskih oficira i pogođena tri aerodroma

ATV
06.04.2026 19:51

ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Odbrambene snage Izraela /IDF/ eliminisale su dva viša oficira Islamske revolucionarne garde Irana i pogodile tri vojna aerodroma u Teheranu, dok su u Libanu pronašle zalihe vojne opreme i oružja.

"Eliminisan je šef obavještajne službe Islamske revolucionarne garde Irana Madžid Kademi, koji se isticao u planiranju terorističkih aktivnosti", objavio je IDF na "Iksu".

Ubijen je i komandant Jedinice za specijalne operacije snaga Kuds Asgar Bageri.

"U napadima su pogođeni brojni avioni i helikopteri, kao i vojna infrastruktura na tri aerodroma širom Teherana", saopštio je IDF.

Navedeno je da je aerodrom Mehrabad, koje su koristile snage Kuds, služio kao centralno čvorište za naoružavanje i finansiranje terorističkih organizacija na Bliskom istoku.

U podzemnim prostorijama na jugu Libana pored zastave UNHCR-a pronađene su protivtenkovske rakete i eksplozivne naprave, kao i puške `Kalašnjikov`, raketni bacači, snajperi i vojni prsluci.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

