Da li se jaja farbaju na Veliki četvrtak ili Veliki petak: Evo šta kaže sveštenik

Vaskrs je jedan od najvažnijih praznika u hrišćanstvu, a najljepši i najprepoznatljiviji običaj koji ga prati jeste farbanje jaja koja simbolizuju novi život, obnovu i Hristovo vaskrsenje. Ipak, domaćice su često u dilemi kad bi trebalo da obave ovaj najradosniji zadatak pred Vaskrs.

Koji je pravi dan za farbanje jaja?

U nekim krajevima Srbije domaćice obavljaju ovaj posao na Veliki četvrtak, jer tako raspoređuju obaveze pred najveći hrišćanski praznik – Vaskrs. Kad završe farbanje jaja, tad mogu da se posvete spremanju kuće i pripremi vaskršnje trpeze. U Banatu je običaj da se vaskršnja jaja farbaju isključivo na Veliki petak. U dijelu Šumadije se, opet, domaćice odlučuju da ovaj posao obave pred sam Vaskrs, na Veliku subotu.

BiH Ko je zapalio srpske crkve?

Iako je poznato da u Srbiji vlada pravilo "stotinu sela, stotinu običaja", lijepo je znati koji dan Crkva bira kao dan kad bi trebalo obaviti ovaj važan i nadasve lijep običaj. U manastiru Tumane farbaju jaja baš na Veliki petak.

Etnolog Snežana Ašanin kaže da mnoge žene, pogotovo u Šumadiji, farbaju jaja na Veliku subotu, uoči najvećeg hrišćanskog praznika, jer su do tad pozavršavale sve poslove i mogu da se posvete onom najlepšem i najvažnijem.

Na pitanje kakav je stav naše Crkve o ovom običaju odgovorio je i sveštenik:

– Bogu je rad mio kad god bio, a nerad nije nikada. Nije greška ni ako za farbanje jaja odvojite Veliki četvrtak, ni Veliki petak, ni Veliku subotu. Bitno je da budete posvećeni tom običaju, da ga radite s radošću i vjerom u vaskrsenje, a ne zato što tako treba ili reda radi – rekao je otac Dragan.

Društvo MUP obilježio nastavak Dana policije taktičko-pokaznim zborom na Trgu Krajine

U nekim dijelovima Srbije domaćice su još danas pripremile vaskršnja jaja. One će se narednih dana posvetiti drugim pripremama za Vaskrs. Neke će to uraditi sutra, neke na Veliki petak ili Veliku subotu. Ipak, sve žene će podržati pouku koju je poslao i sveštenik – sprovedite ovaj lijep običaj do kraja Strasne sedmice s puno ljubavi, pažnje i vjere u Isusovo vaskrsnuće.

