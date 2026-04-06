Logo
Large banner

Da li se jaja farbaju na Veliki četvrtak ili Veliki petak: Evo šta kaže sveštenik

Autor:

ATV
06.04.2026 19:26

Komentari:

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју
Foto: Mugurel Moscaliuc/Pexels

Vaskrs je jedan od najvažnijih praznika u hrišćanstvu, a najljepši i najprepoznatljiviji običaj koji ga prati jeste farbanje jaja koja simbolizuju novi život, obnovu i Hristovo vaskrsenje. Ipak, domaćice su često u dilemi kad bi trebalo da obave ovaj najradosniji zadatak pred Vaskrs.

Koji je pravi dan za farbanje jaja?

U nekim krajevima Srbije domaćice obavljaju ovaj posao na Veliki četvrtak, jer tako raspoređuju obaveze pred najveći hrišćanski praznik – Vaskrs. Kad završe farbanje jaja, tad mogu da se posvete spremanju kuće i pripremi vaskršnje trpeze. U Banatu je običaj da se vaskršnja jaja farbaju isključivo na Veliki petak. U dijelu Šumadije se, opet, domaćice odlučuju da ovaj posao obave pred sam Vaskrs, na Veliku subotu.

Iako je poznato da u Srbiji vlada pravilo "stotinu sela, stotinu običaja", lijepo je znati koji dan Crkva bira kao dan kad bi trebalo obaviti ovaj važan i nadasve lijep običaj. U manastiru Tumane farbaju jaja baš na Veliki petak.

Etnolog Snežana Ašanin kaže da mnoge žene, pogotovo u Šumadiji, farbaju jaja na Veliku subotu, uoči najvećeg hrišćanskog praznika, jer su do tad pozavršavale sve poslove i mogu da se posvete onom najlepšem i najvažnijem.

Na pitanje kakav je stav naše Crkve o ovom običaju odgovorio je i sveštenik:

– Bogu je rad mio kad god bio, a nerad nije nikada. Nije greška ni ako za farbanje jaja odvojite Veliki četvrtak, ni Veliki petak, ni Veliku subotu. Bitno je da budete posvećeni tom običaju, da ga radite s radošću i vjerom u vaskrsenje, a ne zato što tako treba ili reda radi – rekao je otac Dragan.

(Žena Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vaskrs

farbanje vaskršnjih jaja

Vaskršnja jaja

običaji

pravoslavlje

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner