Logo
Large banner

Dodajte list lovora u lukovinu i jaja će biti ljepša nego ikad

Autor:

ATV
06.04.2026 15:19

Komentari:

0
Васкршња јаја у корпи.
Foto: Pexels

Farbanje jaja u lukovini je tradicija koja se prenosi s koljena na koljeno, ali mnoge domaćice ne znaju da jedan mali dodatak mijenja sve.

Svi se sjećamo kuhinja naših baka koje su mirisale na proljeće i prirodne boje.

Iako danas police prodavnica blješte od vještačkih boja i naljepnica, mnoge žene se vraćaju korijenima.

Ovaj metod ostaje neprikosnoven za one koji žele zdrava i unikatna uskršnja jaja.

Međutim, često nam se čini da su ta jaja previše obična ili da boja nije dovoljno zasićena. Otkrivamo vam trik koji mijenja sve, a zahtjeva samo jedan dodatni listić biljke koju vjerovatno već imate, prenosi B92.

Zašto je farbanje jaja u lukovini i dalje broj jedan

Prirodno bojenje nije samo tradicija, već i pitanje zdravlja vaše porodice. Ljuska jajeta je porozna, što znači da hemijske boje često prodiru unutra, pravo do onoga što jedemo. Kada koristite ljuske crnog luka, dobijate prelijepe nijanse od zlatne do tamne rđe, potpuno bezbjedno.

Osim toga, jaja kuvana na ovaj način imaju poseban sjaj koji se teško postiže kupovnim kesicama.

Čarobni dodatak: Listić lovora za dubinu boje

Mnogi misle da je tajna samo u količini lukovine, ali pravi majstori dodaju list lovora. Vjerovali ili ne, eterična ulja iz lovora pomažu da se pigment iz luka bolje “veže” za ljusku.

Dovoljno je da u šerpu sa vodom i lukovinom ubacite 3 do 4 lista lovora na samom početku kuvanja.

Rezultat će biti duboka, bogata boja sa blagim prelivima koji izgledaju kao da ste koristili profesionalne tehnike. Lovor takođe daje jajima suptilan, prijatan miris koji se savršeno uklapa u prazničnu atmosferu.

Najbolji recept za farbanje jaja u lukovini

Prvi korak je da sakupite dovoljno materijala, biće vam potrebne ljuske od bar 1 kilogram crnog luka. Jaja bi trebalo da budu sobne temperature kako ne bi popucala tokom nagle promjene toplote.

U šerpu poredajte ljuske, dodajte kašiku soli i dvije kašike alkoholnog sirćeta za intenzitet.

Poredajte jaja tako da budu potpuno prekrivena vodom i ljuskama, a zatim dodajte onaj jedan listić lovora. Kuvajte na tihoj vatri oko 12 do 15 minuta od trenutka kada voda proključa, prenosi ''Aloonline''.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vaskršnja jaja

Vaskrs

farbanje vaskršnjih jaja

običaji

pravoslavni vjernici

pravoslavlje

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

07

09

Iran mladima uoči isteka Trampovog ultimatuma: Formirajte "žive lance" oko elektrana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner