Kćerka Zorice Brunclik podijelila emotivnu poruku: "Imati vas uz sebe znači imati..."

Autor:ATV
Komentari:0
Kćerka pjevačice Zorice Brunclik i Miroljuba Aranđelovića Kemiša podijelila je na društvenim mrežama emotivnu poruku upućenu njenoj porodici.
Domaća javnost nedjeljama bruji o zdravstvenom stanju legendarne pjevačice Zorice Brunclik, koja je nedavno operisana i zbog bolesti privremeno odsutna sa snimanja muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde". Zbog narušenog zdravlja, Zoricu u emisiji trenutno mijenja njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš.
U ovim teškim trenucima za porodicu, na Instagramu se oglasila pjevačicina ćerka Zlata Vujović, podijelivši dirljivu objavu koja je izazvala veliku pažnju.
Zlata je podijelila fotografiju takmičara Igora Lošića, čiji je Zorica mentor, uz emotivne riječi zahvalnosti.
"Imati vas uz sebe znači imati podršku, iskren savjet i vjetar u leđa u svakom trenutku. Hvala što ste dio mog puta", stoji u objavi na kojoj su označeni i Zorica Brunclik, njen suprug Kemiš, kao i sama Zlata.
Brojni fanovi i kolege sa estrade duboko su pogođeni vijestima o ugroženom zdravlju Zorice Brunclik i pjevačici svakodnevno upućuju želje za što brži oporavak, a pjevačica Neda Ukraden pokazala je poruku koju je poslala koleginici nakon operacije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
07
33
07
25
07
15
07
12
07
09
Trenutno na programu