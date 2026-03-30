Prve riječi Kemiša o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik

U subotu, 28. marta, emitovana je nova epizoda muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a publiku je u startu dočekalo neočekivano iznenađenje u žiriju.

Na mjestu gdje publika inače viđa Zoricu Brunclik, ovoga puta sjedio je njen suprug, harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš, koji je odmah progovorio o njenom zdravstvenom stanju.

Nakon što ga je voditeljka Bojana Lazić najavila, Kemiš nije krio emocije, ali je brzo umirio sve one koji su prethodnih nedjelja brinuli zbog pjevačicinog odsustva.

- Dobro veče, Bojana. Evo mene pored vas ponovo. Fantastično sam. Zorica je dobro, jeste - rekao je on, a zatim poslao emotivnu poruku:

- Volimo te! Ona nas prati na strimingu.

Iako nije bila fizički prisutna u studiju, Zorica Brunclik aktivno prati dešavanja u takmičenju.

Kako je Kemiš otkrio, pjevačica ništa ne prepušta slučaju i svom suprugu je unaprijed dala jasne smjernice kako da ocjenjuje kandidate.

Na pitanje Bojane Lazić da li mu je Zorica dala savjete prije emisije, Kemiš je bio iskren:

- Pa jeste, normalno, to su njeni kandidati.

