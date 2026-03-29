Logo
Large banner

Otkazan koncert Ace Lukasa nakon privođenja

Autor:

ATV

29.03.2026

18:16

Komentari:

1
Koncert Ace Lukasa, koji je trebalo da bude održan u Geteborgu, otkazan je nakon što je pjevač priveden.

Kako javljaju mediji u Srbiji, Lukas je trebalo da održi koncert zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amarom Giletom Jašarspahićem.

Аца Лукас

Scena

Policija privela Acu Lukasa

Navodno, do problema je došlo nakon što organizator nije pribavio potrebnu dokumentaciju.

Priveden tokom granične kontrole

Prema saznanjima "Kurira", situacija se odigrala na aerodromu, gdje su nadležni organi izvršili kontrolu putnika.

Dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je bio zabranjen ulazak.

Izvori bliski slučaju tvrde da je pjevač zadržan na dodatnom ispitivanju, nakon čega je donijeta odluka da mu se ne dozvoli ulazak.

Pjevač je potom deportovan, zaključuje portal.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (1)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

57

19

44

19

40

19

31

19

27

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner