Otkazan koncert Ace Lukasa nakon privođenja

Koncert Ace Lukasa, koji je trebalo da bude održan u Geteborgu, otkazan je nakon što je pjevač priveden.

Kako javljaju mediji u Srbiji, Lukas je trebalo da održi koncert zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amarom Giletom Jašarspahićem.

Scena Policija privela Acu Lukasa

Navodno, do problema je došlo nakon što organizator nije pribavio potrebnu dokumentaciju.

Priveden tokom granične kontrole

Prema saznanjima "Kurira", situacija se odigrala na aerodromu, gdje su nadležni organi izvršili kontrolu putnika.

Dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je bio zabranjen ulazak.

Izvori bliski slučaju tvrde da je pjevač zadržan na dodatnom ispitivanju, nakon čega je donijeta odluka da mu se ne dozvoli ulazak.

Scena Otkriveno šta je Saša Popović uradio kada je isplivao intimni snimak Suzane Mančić

Pjevač je potom deportovan, zaključuje portal.